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Governo anuncia medidas contra assédio eleitoral no trabalho

Entre as medidas, então um canal para receber denúncias de trabalhadores que sofreram ou presenciaram discriminação no ambiente de trabalho relacionadas ao posicionamento político

Assédio eleitoral: Ministério auncia lista de empregadores envolvidos em casos (Magnific)

Assédio eleitoral: Ministério auncia lista de empregadores envolvidos em casos (Magnific)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14h54.

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RESUMO ＋

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou novas medidas para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho após denúncias de ameaças de demissão e pressões políticas nas eleições de 2026. As ações incluem a criação de um canal de denúncias, orientações pela Carteira de Trabalho Digital, medidas contra conteúdos discriminatórios nas redes sociais e uma lista de empregadores envolvidos em irregularidades. O governo também prevê medidas relacionadas à suspensão de créditos, conforme as regras legais aplicáveis.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou um conjunto de medidas para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, na última quarta-feira, 28. O intuito das ações é proteger a liberdade de escolha política dos trabalhadores e responsabilizar empregadores envolvidos em práticas discriminatórias.

Segundo o ministro da pasta, Luiz Marinho, a prática do assédio eleitoral será enfrentada de forma rigorosa. “O assédio é inaceitável e estamos anunciando diversas medidas para combater esse tipo de prática no país”, afirmou.

Denúncias de assédio eleitoral vieram à tona após o segundo turno das eleições gerais, no último domingo, 25, quando trabalhadores relataram ameaças de demissão e pressões relacionadas às suas escolhas políticas.

Marinho destacou o direito individual à opção política. “Isso [assédio] é um inconformismo de alguns empresários que não aceitam o resultado natural das urnas”, disse.

Em seu site, o MTE desenvolveu um canal para receber denúncias de trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de discriminação no ambiente de trabalho relacionadas ao voto ou ao posicionamento político. A Carteira de Trabalho Digital também será utilizada para orientar trabalhadores sobre seus direitos e os procedimentos para denunciar.

Entre as medidas estão ações para retirar da internet sites, publicações e conteúdos em redes sociais que promovam perseguição ou discriminação por motivação política, iniciativa que inclui notificações às plataformas digitais com base em orientação técnica da Advocacia-Geral da União (AGU).

Também foi anunciada a criação de uma lista de empregadores envolvidos em casos de discriminação e assédio eleitoral, além de medidas relacionadas à suspensão de créditos, conforme os instrumentos legais aplicáveis.

Além do MTE, participaram da concepção das medidas o Ministério Público do Trabalho (MPT), a AGU, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Ministério Público Eleitoral (MPE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo a divulgação, a atuação conjunta dessas instituições visa ampliar a prevenção, a apuração e o enfrentamento de condutas que violem os direitos dos trabalhadores em razão de suas escolhas políticas.

Perguntas frequentes

O que é assédio eleitoral no ambiente de trabalho? ＋

O assédio eleitoral no trabalho ocorre quando empregadores ou outras pessoas utilizam ameaças, constrangimentos, pressões ou práticas discriminatórias para influenciar a escolha política dos trabalhadores. A conduta pode incluir ameaças de demissão ou outras formas de intimidação relacionadas ao voto ou ao posicionamento político do empregado.

Quais medidas o governo anunciou contra o assédio eleitoral? ＋

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou a criação de um canal de denúncias, o envio de orientações pela Carteira de Trabalho Digital, ações contra conteúdos que promovam discriminação política na internet e a elaboração de uma lista de empregadores envolvidos em casos de assédio eleitoral. Também estão previstas medidas relacionadas à suspensão de créditos, conforme os instrumentos legais aplicáveis.

Como denunciar assédio eleitoral no trabalho? ＋

Trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de assédio eleitoral podem utilizar o canal de denúncias disponibilizado no site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A Carteira de Trabalho Digital também será utilizada para divulgar orientações sobre os direitos dos trabalhadores e os procedimentos de denúncia.

O empregador pode ameaçar demitir um funcionário por causa do voto? ＋

Não. Ameaças de demissão motivadas pela escolha eleitoral do trabalhador podem caracterizar assédio eleitoral e discriminação no ambiente de trabalho. A liberdade de escolha política é um direito individual, e práticas de intimidação podem resultar em responsabilização conforme a legislação aplicável.

Quais punições estão previstas para empresas envolvidas em assédio eleitoral? ＋

Entre as medidas anunciadas pelo governo estão a criação de uma lista de empregadores envolvidos em casos de discriminação e assédio eleitoral e a possibilidade de suspensão de créditos, conforme os instrumentos legais aplicáveis. Eventuais consequências dependem da apuração das irregularidades, da responsabilidade dos envolvidos e dos procedimentos previstos na legislação.

O governo poderá retirar publicações com assédio eleitoral das redes sociais? ＋

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou ações para combater conteúdos digitais que promovam perseguição ou discriminação por motivação política. A iniciativa inclui notificações às plataformas digitais, com base em orientação técnica da Advocacia-Geral da União (AGU), para buscar a retirada de conteúdos considerados irregulares, conforme os procedimentos legais aplicáveis.

Quais órgãos vão atuar no combate ao assédio eleitoral? ＋

As medidas envolvem o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Ministério Público Eleitoral (MPE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A atuação conjunta busca fortalecer a prevenção, a apuração e o enfrentamento de práticas discriminatórias relacionadas às escolhas políticas dos trabalhadores.

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