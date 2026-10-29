Governo anuncia medidas contra assédio eleitoral no trabalho

RESUMO ＋ O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou novas medidas para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho após denúncias de ameaças de demissão e pressões políticas nas eleições de 2026. As ações incluem a criação de um canal de denúncias, orientações pela Carteira de Trabalho Digital, medidas contra conteúdos discriminatórios nas redes sociais e uma lista de empregadores envolvidos em irregularidades. O governo também prevê medidas relacionadas à suspensão de créditos, conforme as regras legais aplicáveis.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou um conjunto de medidas para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, na última quarta-feira, 28. O intuito das ações é proteger a liberdade de escolha política dos trabalhadores e responsabilizar empregadores envolvidos em práticas discriminatórias.

Segundo o ministro da pasta, Luiz Marinho, a prática do assédio eleitoral será enfrentada de forma rigorosa. “O assédio é inaceitável e estamos anunciando diversas medidas para combater esse tipo de prática no país”, afirmou.

Denúncias de assédio eleitoral vieram à tona após o segundo turno das eleições gerais, no último domingo, 25, quando trabalhadores relataram ameaças de demissão e pressões relacionadas às suas escolhas políticas.

Marinho destacou o direito individual à opção política. “Isso [assédio] é um inconformismo de alguns empresários que não aceitam o resultado natural das urnas”, disse.

Em seu site, o MTE desenvolveu um canal para receber denúncias de trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de discriminação no ambiente de trabalho relacionadas ao voto ou ao posicionamento político. A Carteira de Trabalho Digital também será utilizada para orientar trabalhadores sobre seus direitos e os procedimentos para denunciar.

Entre as medidas estão ações para retirar da internet sites, publicações e conteúdos em redes sociais que promovam perseguição ou discriminação por motivação política, iniciativa que inclui notificações às plataformas digitais com base em orientação técnica da Advocacia-Geral da União (AGU).

Também foi anunciada a criação de uma lista de empregadores envolvidos em casos de discriminação e assédio eleitoral, além de medidas relacionadas à suspensão de créditos, conforme os instrumentos legais aplicáveis.

Além do MTE, participaram da concepção das medidas o Ministério Público do Trabalho (MPT), a AGU, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Ministério Público Eleitoral (MPE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo a divulgação, a atuação conjunta dessas instituições visa ampliar a prevenção, a apuração e o enfrentamento de condutas que violem os direitos dos trabalhadores em razão de suas escolhas políticas.