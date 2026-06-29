Lula lança Desenrola para informais com contas em dia com juros de até 26,7% ao ano

A três meses das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira, 29, a modalidade do Desenrola voltada a trabalhadores informais adimplentes, ou seja, que não têm dívidas em atraso há mais de 90 dias. O programa prevê a troca de créditos com juros mais altos por uma nova dívida, com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e taxa de, no máximo, 1,99% ao mês (equivalente a 26,68% ao ano).

" O trabalhador informal está pagando suas contas em dia com juros de 6% a 12% ao mês. Para esse trabalhador informal, abrimos uma nova etapa do Desenrola, endereçando, em especial, uma nova linha de financiamento com taxa de juros de até 1,99% ao mês", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

São elegíveis operações de crédito pessoal cujo valor total não ultrapasse R$ 15 mil. Para aderir ao programa, é preciso que o trabalhador tenha pago ao menos quatro parcelas e esteja em dia ou com atrasos de até 90 dias no pagamento.

A nova dívida, com garantia do FGO, um fundo público, deve ter juros máximos de 1,99% ao mês. O prazo padrão para a quitação do débito corresponderá ao remanescente da dívida original, com possibilidade de ser ampliado em até seis meses.

Segundo Durigan, a nova modalidade do Desenrola também permitirá a tomada de créditos adicionais de até 50% do saldo devedor. Haverá, porém, um limite para a parcela mensal da nova dívida, fixado em 90% do valor da prestação do crédito original.

Se o trabalhador pagasse, por exemplo, parcelas mensais de R$ 1.000 e fizesse a troca da dívida original via Desenrola Adimplentes, sua nova parcela não poderia ultrapassar R$ 900 mensais.

"Ao tomar a nova operação a 1,99% ao mês, estamos exigindo que as prestações da nova operação não ultrapassem 90% do valor que ele pagava na operação anterior. Poderá tomar um volume de crédito a mais desde que a prestação nova não atinja mais do que 90% do valor da prestação anterior", disse o ministro da Fazenda.

Quem aderir ao programa ficará automaticamente impedido de realizar jogos em casas de apostas, as chamadas bets, por seis meses.

A garantia do FGO será de 50% da carteira, com 100% de garantia por operação até esse limite.

Segundo simulações do Ministério da Fazenda, quem tem uma dívida de empréstimo pessoal de R$ 5.000, com taxa de juros de 10% ao mês, por exemplo, teria a prestação reduzida de R$ 734 mensais para R$ 517.

Consignado com garantia do FGTS

Além do Desenrola para adimplentes, o governo também anunciou novas regras para o crédito consignado privado, fixando a taxa máxima de juros em 1,99% ao mês e possibilidade de que o trabalhador use como garantia todo o seu saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O fundo vai cobrir 50% do valor nominal da dívida. A medida deverá enfrentar a resistência do setor de construção civil, visto que o FGTS é a principal fonte de financiamento imobiliário no país.

Até então, havia limite de 10% do saldo do FGTS mais 100% da multa rescisória para ser usado como garantia dessa modalidade de crédito.

"Além do salário do empregado ser oferecido como garantia aos bancos, o saldo do FGTS poderá ser oferecido também. (...) O FGTS que vai ser dado como garantia no canal próprio no banco, e vai garantir 50% da operação de crédito", afirmou Dario Durigan.

Dívidas do Fies

O governo também lançou uma modalidade de crédito subsidiado para quem paga dívidas do Financiamento Estudantil (Fies) em dia e é sócio de empresas. Poderão aderir os graduados de até 36 anos que sejam adimplentes há 36 meses sem nunca terem renegociado a dívida do Fies.

Nessa modalidade, os juros serão de 11% ao ano (0.87% por mês), e o limite de crédito será de R$ 180 mil para pessoas jurídicas, com prazo máximo para quitação de 96 meses (oito anos).

Para pessoas físicas, o limite de crédito é R$ 80 mil e o prazo de quitação, 60 meses (cinco anos).

"O estudante do Fies que vem pagando em dia vai ter benefício para montar o seu negócio maior do que o de quem não pagava em dia (e aderiu ao Desenrola Fies)", disse Durigan.

Quem aderir a essa modalidade tampouco poderá apostar em bets por seis meses.