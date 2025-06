Feriados de Junho 2025: calendário com as datas comemorativas e as folgas do mês

Junho de 2025 marca o início de uma sequência de meses sem feriados nacionais. No entanto, o mês conta com o ponto facultativo de Corpus Christi, no dia 19, que pode ser feriado em alguns estados e municípios. O sexto mês do ano também é conhecido pelas festas juninas, pelo início do inverno no Hemisfério Sul e pelo Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

Quais são os feriados nacionais de junho em 2025?

Junho de 2025 não tem feriados nacionais. No entanto, o mês conta com o ponto facultativo de Corpus Christi, celebrado em 19 de junho, que pode ser considerado feriado em alguns estados e municípios. O próximo feriado nacional será apenas em 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Datas comemorativas em junho de 2025

1º de junho - Dia da Imprensa

3 de junho - Dia Mundial da Bicicleta

5 de junho - Dia Mundial do Meio Ambiente

8 de junho - Dia Mundial dos Oceanos

9 de junho - Dia da Imunização

10 de junho - Dia da Língua Portuguesa

12 de junho - Dia dos Namorados

13 de junho - Dia de Santo Antônio

14 de junho: Dia Mundial do Doador de Sangue

15 de junho: Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

18 de junho - Dia da Imigração Japonesa

19 de junho - Corpus Christi (ponto facultativo)

20 de junho - Dia Mundial do Refugiado

21 de junho - Início do Inverno 2024 no Hemisfério Sul

22 de junho - Dia do Aeroviário

24 de junho - Dia de São João

25 de junho - Dia do Imigrante

26 de junho - Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

27 de junho - Dia Nacional do Progresso

28 de junho - Dia Internacional do Orgulho Gay

29 de junho - Dia de São Pedro

Feriados estaduais e municipais: São João

Para algumas capitais, o Dia de São João, no dia 24 de junho, é feriado. São elas: Aracaju (SE), João Pessoa (PB),

Salvador (BA) e Recife (PE). Além das capitais, a data também é feriado em Campina Grande (PB) e Caruaru (PE), cidades conhecidas pela celebração do São João.

Fora do nordeste, Niterói (RJ) também comemora o dia de São João, padroeiro da cidade, com um feriado.

O dia de São Pedro é feriado?

O dia de São Pedro, em 29 de junho, é feriado municipal em São Luís, no Maranhão. E é feriado estadual em Alagoas e em Roraima.

O dia de Santo Antônio é feriado?

O Dia de Santo Antônio, no dia 13 de junho, é feriado apenas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Veja os próximos feriados e pontos facultativos de 2025:

Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro