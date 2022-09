Feriado de 7 de Setembro: veja o que abre e o que fecha em São Paulo e no Rio

Para quem for aproveitar o feriado de 7 de Setembro, em celebração à Independência do Brasil, que completa 200 anos, nesta quarta-feira, deve ficar atento às mudanças de horário de funcionamento de alguns serviços como transportes, bancos e shoppings. Alguns estabelecimentos e serviços não vão abrir ou terão horário alterado. Confira o que abre e fecha no Rio, São Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre.

Rio de Janeiro

Bancos

Não vão abrir.

Shoppings

Em geral, As lojas e os quiosques funcionarão nos horários habituais de domingos e feriados, das 13h às 21h.

Light, Enel e as de água e esgoto Cedae e Águas do Rio

Não vão abrir suas lojas físicas. O atendimento será feito apenas pela internet e pelos call centers.

Supermercados

Guanabara - todas as lojas vão abrir normalmente no feriado, das 7h30 às 22h;

- todas as lojas vão abrir normalmente no feriado, das 7h30 às 22h; Mundial - as lojas funcionarão até as 14h. As unidades Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí funcionarão até as 21h;

- as lojas funcionarão até as 14h. As unidades Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí funcionarão até as 21h; Extra - As lojas funcionarão em horário normal, das 7h às 22h;

- As lojas funcionarão em horário normal, das 7h às 22h; Pão de Açúcar - As unidades vão abrir das 7h às 22h;

- As unidades vão abrir das 7h às 22h; Supermarket - As lojas da rede estarão abertas e devem seguir o mesmo horário de operação de domingo, que vai de 8h às 14h.

Correios

No feriado, as agências dos Correios também estarão fechadas e as entregas estarão suspensas, sendo retomadas normalmente na quinta-feira (8). Se você está aguardando a chegada de uma encomenda, pode fazer o rastreamento pelo site dos Correios para conferir como fica o prazo da entrega, por conta do feriado.

Hospitais e farmácias

Por serem consideradas lojas de atividade essencial, as farmácias e drogarias podem atuar no feriado, existindo norma específica nesse sentido. Além disso, hospitais e serviços de saúde de emergência também funcionarão normalmente.

Metrô

Terá esquema especial no feriado de Independência do Brasil, por conta de um jogo no estádio do Maracanã, a partir das 21h30. O MetrôRio vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão da Linha 2, que funcionarão por uma hora após o término da partida de futebol. As demais estações do sistema metroviário funcionarão em esquema de feriado, das 7h às 23h.

São Paulo

Bancos

Seguem fechados.

Shoppings

Em geral, os shoppings da capital paulista — e do Estado de São Paulo — vão abrir nos horários habituais de domingos e feriados, das 12h às 20h, com as praças de alimentação funcionando das 11h às 21h, dependendo do local.

Comércio de rua

Poderá optar por abrir ou não neste 7 de setembro, informou a ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

Transportes

Os ônibus municipais de São Paulo vão rodar com tabelas horárias de sábado, segundo a SPTrans. O atendimento será normal, das 6h às 22h, nos postos de venda em terminais e no Expresso Tiradentes. Já o Posto Central e as lojas do Jabaquara e Santana estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira. O funcionamento do metrô de São Paulo também está garantido.

