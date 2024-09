FAB intercepta avião que invadiu espaço aéreo brasileiro no Amazonas

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na tarde desta quinta-feira uma aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro no município amazonense de Humaitá, próximo à fronteira do país com o Peru. Os ocupantes do Cessna 210, sem matrícula, ignoraram as ordens dadas pelos militares e fizeram um pouso de emergência. Em seguida, eles atearam fogo no avião e fugiram às pressas do local.

De acordo com a FAB, a aeronave invadiu de forma clandestina o espaço aéreo brasileiro e foi identificada pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (Sisdabra), por volta das 16h. Em seguida, o avião invasor foi perseguido por caças A-29 Super Tucano.