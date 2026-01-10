Brasil

Lula nomeia ministro interino da Justiça após saída de Lewandowski

Manoel Carlos de Almeida Neto, que era secretário-executivo da pasta, permanecerá no cargo até a definição de um novo ministro pelo presidente

Manoel Carlos de Almeida: secretário-executivo da pasta assume o Ministério interinamente (Wilson Dias/Agência Brasil)

SBT News
SBT News

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 11h22.

O presidente Luiz Inácio Lula (PT) oficializou, em edição extra do Diário Oficial da União publicada na sexta-feira, 9, a saída de Ricardo Lewandowski do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para ocupar a chefia da pasta interinamente, o presidente nomeou o secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que permanecerá no cargo até a definição de um novo ministro.

Lewandowski comunicou seu pedido de demissão ao presidente na quinta-feira, 8. Em carta, o ex-ministro afirmou que deixou o governo por razões pessoais e familiares.

No texto, ele disse ter exercido a função “com zelo e dignidade”, apesar das “limitações políticas, conjunturais e orçamentárias” enfrentadas durante sua passagem pelo ministério.

Lewandowski também agradeceu a Lula pelo apoio e declarou ter sido um “privilégio continuar servindo ao país” após a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF).

A saída do ministro também teria sido influenciada pela sinalização de Lula de que pretende dividir o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a recriação de uma pasta específica para a área de Segurança Pública.

