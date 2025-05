FAB intercepta aeronave ilícita com 200kg de skunk no Pará; vídeo

Dois caças A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram na quinta-feira, 15, um avião de pequeno porte que transportava drogas no Pará. Na tentativa de escapar dos militares, os ocupantes da aeronave com carga de 200 kg de skunk fizeram um pouso forçado nas proximidades da cidade de Altamira. Em seguida, atearam fogo no bimotor e fugiram do local.

A aeronave ilícita, modelo Embraer EMB-810 Seneca III, de matrícula PT-VSB, foi detectada pelos radares da Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta IV). Os militares então deram início às medidas de policiamento do espaço aéreo.

"Os pilotos da FAB realizaram o reconhecimento à distância e a interrogação da aeronave, seguidos por procedimentos de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota e persuasão (tiro de aviso)", informou a FAB.

O pouso forçado dos ocupantes do avião aconteceu após os militares terem realizado todas essas medidas de policiamento. Com a aeronave em chamas, um helicóptero de resgate H-60 Black Hawk da FAB foi acionado. Nele foram levados agentes da Polícia Federal.

A droga apreendida ficou sob responsabilidade da PF, que vai conduzir uma investigação para identificar os envolvidos no voo irregular.