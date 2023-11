Fã morre após passar mal por conta do calor em show de Taylor Swift

Uma jovem que estava na plateia para acompanhar o show da cantora Taylor Swift, na noite dessa sexta-feira, 17, no estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio, morreu após passar mal por conta do forte calor na cidade. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.

Um amigo da vítima relatou que ela passou mal no início da apresentação, no momento em que a primeira música era executada no palco. Nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança no local.

“Descanse em paz, querida! Me lembro de você toda animada pro show, sua luz nunca vai ser esquecida”, diz um comentário na mais recente publicação de Ana em sua conta no Instagram. “Você não merecia isso. Meus sentimentos para a família e aos amigos nesse momento”, diz outra mensagem.

Nas redes sociais, o perfil da atlética (organização esportiva universitária) Valhalla, ligada ao curso de Psicologia da UFR, à qual Ana estava vinculada, prestou uma homenagem a ela.

"É com profundo pesar que lamentamos a perda da nossa diretora Ana Clara Benevides, que partiu deixando uma enorme vazio em nossos corações. Nossa sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil, que encontre conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", diz a publicação.

Dia de muito calor no Rio de Janeiro

O caso ocorreu em um dia de muito calor na capital fluminense. A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação.

No local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20 da sexta-feira. É a segunda vez esta semana que o município do Rio atinge a maior sensação térmica da série histórica do Alerta Rio. Na terça-feira, a sensação chegou a 58,5 graus.

Ministério da Justiça se manifesta: 'É inaceitável'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais e afirmou que tomará, ainda neste sábado, 18, "providências cabíveis quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor ".

Dino classificou como "inaceitável" que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água, afirmou em sua conta oficial do Twitter. Segundo ele, o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, foi orientado e o Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde.

A TF4 ainda não se manifestou em suas redes sociais.