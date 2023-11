Taylor Swift se manifesta sobre morte de fã em seu show no Rio: 'coração partido'

A cantora Taylor Swift lamentou a morte de uma jovem que acompanhava o show da cantora na noite desta sexta-feira, 17, no estádio Nilton Santos, Zona Norte do Rio. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, e morreu após passar mal por conta do forte calor na cidade.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso te dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil", publicou a cantora em suas redes sociais.

Ao jornal O Globo, um amigo da vítima relatou que ela passou no início da apresentação, no momento em que a primeira música era executada no palco. Nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local reclamaram da proibição da entrada no local do show sem garrafas d’água, por conta de restrições impostas pela segurança no local.

“Descanse em paz, querida! Me lembro de você toda animada pro show, sua luz nunca vai ser esquecida”, diz um comentário na mais recente publicação de Ana em sua conta no Instagram. “Você não merecia isso. Meus sentimentos para a família e aos amigos nesse momento”, diz outra mensagem.

Nas redes sociais, o perfil da atlética (organização esportiva universitária) Valhalla, ligada ao curso de Psicologia da UFR, à qual Ana estava vinculada, prestou uma homenagem a ela.

"É com profundo pesar que lamentamos a perda da nossa diretora Ana Clara Benevides, que partiu deixando uma enorme vazio em nossos corações. Nossa sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil, que encontre conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", diz a publicação.

Dia de muito calor no Rio de Janeiro

O caso ocorreu em um dia de muito calor na capital fluminense. A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação.

ONo local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20 da sexta-feira. É a segunda vez esta semana que o município do Rio atinge a maior sensação térmica da série histórica do Alerta Rio. Na terça-feira, a sensação chegou a 58,5 graus.