Taylor Swift no Brasil: tudo o que você precisa saber para os shows da The Eras Tour

Falta pouco para Taylor Swift chegar ao Brasil com a turnê "The Eras Tour". A artista realizará seis shows em novembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Na última semana, a cantora deixou os fãs argentinos eufóricos com os espetáculos em Buenos Aires. Agora, chegou a vez dos swifties (apelido para os fãs de Taylor) daqui realizarem o sonho de curtir a performance da loirinha no país.

Quando e onde ocorrerão os shows da Taylor Swift no brasil?

Na cidade maravilhosa, os shows da turnê The Eras Tour estão marcados para os dias 17, 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Já na capital paulista, as apresentações de Taylor Swift ocorrerão na semana seguinte, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Que horas começa cada show?

No Rio de Janeiro e em São Paulo, os portões dos estádios abrem às 16h. E o início dos shows está previsto para as 19h30.

Haverá show de abertura?

A abertura dos shows da The Eras Tour no Brasil ficará por conta de Sabrina Carpenter. A artista também esteve nas apresentações de Buenos Aires com Taylor Swift.

Qual a classificação etária da The Eras Tour?

A classificação indicativa foi confirmada para 15 anos. Mas, adolescentes entre 10 e 14 anos só podem ir acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A entrada de menores de 10 anos é proibida.

O que é permitido levar para os shows de Taylor Swift?

A organização da turnê permite que os fãs levem:

documentos de identidade

óculos escuros

barra de cereal

capa de chuva

protetor solar

protetor labial

mochila ou bolsa

carregador portátil e cabo para carregar celular

remédios com laudo/prescrição médica

maquiagem

câmera Polaroid.

O que é proibido levar para o show de Taylor Swift?

Tanto no Engenhão, quanto no Allianz Parque, não são permitidos:

Garrafas

latas

bebidas

utensílios de armazenagem

embalagens rígidas com tampa

capacetes

cadeiras ou bancos

armas de fogo e armas brancas

objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

correntes e cinturões, fogos de artifício

objetos de vidro

câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras

canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência)

bastão para tirar foto, drones ou similares

guarda-chuva

substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas

revistas, jornais, livros

copo térmico ou similares.

Ainda há ingressos para os shows de Taylor Swift?

As seis apresentações de Taylor Swift no país estão esgotadas. Até quarta-feira, havia somente ingressos para o Camarote Oficial Vip Lounge Centenário em São Paulo, no dia 25. A compra online saía por R$ 3.400.

Os shows de Taylor Swift serão transmitidos online ou na TV?

Não! Os shows de Taylor Swift com a The Eras Tour não serão transmitidos na televisão ou em alguma plataforma online.

No entanto, para os swifties que não conseguiram ingressos, há a oportunidade de se emocionar com as apresentações da cantora pelo cinema, com o filme “Taylor Swift – The Eras Tour”, que está em cartaz no Brasil desde 03 de novembro.