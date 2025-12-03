Pobreza e extrema pobreza caem ao menor nível em 12 anos, diz IBGE

Entre 2023 e 2024, 8,6 milhões de pessoas sairam da condição de pobreza no Brasil, segundo a nova edição da Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que a pobreza caiu pelo terceiro ano consecutivo.

O levantamento mostra que o país voltou ao patamar pré-pandemia. Entretanto, os dados apontam que as desigualdades de renda, especialmente entre pretos, pardos, mulheres e trabalhadores informais, seguem em nível de atenção.

A proporção de brasileiros com renda inferior à linha de US$ 6,85 PPC por dia (cerca de R$ 694 mensais) caiu de 27,3% para 23,1%.

Já na faixa da extrema pobreza — abaixo de US$ 2,15 PPC por dia — o índice recuou de 4,4% para 3,5%, representando menos 1,9 milhão de pessoas nessa situação.

Ano Pessoas na extrema pobreza (US$ 2,15 PPC) Pessoas na pobreza (US$ 6,85 PPC) (%) (mil pessoas) (%) (mil pessoas) 2012 6,6 12.985 34,7 68.390 2013 5,8 11.597 32,5 64.469 2014 5,2 10.380 30,9 61.771 2015 5,6 11.384 31,7 63.963 2016 6,7 13.697 33,7 68.545 2017 7,3 14.937 33,7 69.085 2018 7,4 15.178 33,4 68.812 2019 7,4 15.276 32,6 67.540 2020 6,1 12.613 31,1 64.737 2021 9,0 18.886 36,8 76.977 2022 5,9 12.329 31,6 66.494 2023 4,4 9.282 27,3 57.572 2024 3,5 7.354 23,1 48.948

Pobreza cai e programas sociais evitam retrocesso

O estudo aponta que a continuidade do Bolsa Família em valores superiores aos pagos antes da pandemia foi importante para a redução da pobreza.

Sem os programas sociais, a pesquisa afirma que a extrema pobreza teria saltado para 10% da população, quase o triplo do índice real (3,5%). A taxa de pobreza também subiria de 23,1% para 28,7%.

O Nordeste registrou a queda mais expressiva: de 47,2% para 39,4% da população pobre em apenas um ano (-7,8 p.p.). Já a Região Sul manteve o menor percentual do país, com 11,2%.

Mulheres tinham maior incidência de pobreza (24%) que homens (22,2%)., já entre pretos e pardos, a proporção chegou a 25,8% e 29,8%, respectivamente, em comparação a 15,1% entre brancos.

Pretos e pardos, embora representem 56,8% da população, compõem 71,3% das pessoas pobres do país.

Brasil tem a segunda maior desigualdade da OCDE

O IBGE afirma que o país segue entre os mais desiguais do mundo. Em 2022, os 20% mais ricos ganhavam, em média, 11 vezes mais que os 20% mais pobres — proporção inferior apenas à da Costa Rica entre os países analisados pela OCDE.

A comparação coloca o Brasil à frente de Chile, México, Portugal, Espanha, Itália e França em desigualdade de rendimentos.