Pobreza e extrema pobreza caem ao menor nível em 12 anos, diz IBGE

Pobreza no Brasil: queda em 2024 foi puxada por programas sociais e pelo mercado de trabalho. (Mario Tama/Getty Images)
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h17.
Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 11h40.
Entre 2023 e 2024, 8,6 milhões de pessoas sairam da condição de pobreza no Brasil, segundo a nova edição da Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados mostram que a pobreza caiu pelo terceiro ano consecutivo.
O levantamento mostra que o país voltou ao patamar pré-pandemia. Entretanto, os dados apontam que as desigualdades de renda, especialmente entre pretos, pardos, mulheres e trabalhadores informais, seguem em nível de atenção.
A proporção de brasileiros com renda inferior à linha de US$ 6,85 PPC por dia (cerca de R$ 694 mensais) caiu de 27,3% para 23,1%.
Já na faixa da extrema pobreza — abaixo de US$ 2,15 PPC por dia — o índice recuou de 4,4% para 3,5%, representando menos 1,9 milhão de pessoas nessa situação.
|Ano
|Pessoas na extrema pobreza (US$ 2,15 PPC)
|Pessoas na pobreza (US$ 6,85 PPC)
|(%)
|(mil pessoas)
|(%)
|(mil pessoas)
|2012
|6,6
|12.985
|34,7
|68.390
|2013
|5,8
|11.597
|32,5
|64.469
|2014
|5,2
|10.380
|30,9
|61.771
|2015
|5,6
|11.384
|31,7
|63.963
|2016
|6,7
|13.697
|33,7
|68.545
|2017
|7,3
|14.937
|33,7
|69.085
|2018
|7,4
|15.178
|33,4
|68.812
|2019
|7,4
|15.276
|32,6
|67.540
|2020
|6,1
|12.613
|31,1
|64.737
|2021
|9,0
|18.886
|36,8
|76.977
|2022
|5,9
|12.329
|31,6
|66.494
|2023
|4,4
|9.282
|27,3
|57.572
|2024
|3,5
|7.354
|23,1
|48.948
O estudo aponta que a continuidade do Bolsa Família em valores superiores aos pagos antes da pandemia foi importante para a redução da pobreza.
Sem os programas sociais, a pesquisa afirma que a extrema pobreza teria saltado para 10% da população, quase o triplo do índice real (3,5%). A taxa de pobreza também subiria de 23,1% para 28,7%.
O Nordeste registrou a queda mais expressiva: de 47,2% para 39,4% da população pobre em apenas um ano (-7,8 p.p.). Já a Região Sul manteve o menor percentual do país, com 11,2%.
Mulheres tinham maior incidência de pobreza (24%) que homens (22,2%)., já entre pretos e pardos, a proporção chegou a 25,8% e 29,8%, respectivamente, em comparação a 15,1% entre brancos.
Pretos e pardos, embora representem 56,8% da população, compõem 71,3% das pessoas pobres do país.
O IBGE afirma que o país segue entre os mais desiguais do mundo. Em 2022, os 20% mais ricos ganhavam, em média, 11 vezes mais que os 20% mais pobres — proporção inferior apenas à da Costa Rica entre os países analisados pela OCDE.
A comparação coloca o Brasil à frente de Chile, México, Portugal, Espanha, Itália e França em desigualdade de rendimentos.