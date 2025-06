Exames indicam que Bolsonaro teve quadro de pneumonia viral, diz médico

Exames realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em um hospital de Brasília, na manhã deste sábado, 21, indicaram um provável quadro de pneumonia viral, segundo afirmou o médico Cláudio Birolon em entrevista. O ex-presidente cancelou compromissos em Goiás na sexta-feira, 20, após ter uma indisposição.

— Foi feito exame de sangue e tomografia que constatou que ele provavelmente teve um quadro de pneumonia viral. Agora o que ele vai tomar antibióticos para resolver essa questão do pulmão — disse o médico.

Neste sábado, o ex presidente coletou sangue e fez uma tomografia após relatar indisposição estomacal e enjoo. Segundo pessoas próximas, ele estava com um quadro de soluços prolongados. O episódio ocorre cerca de dois meses após ele passar por uma nova cirurgia no abdômen.

— Uma coisa rara, ninguém consegue diagnosticar, anos atrás já tivesse mesmo problema, anos atrás já tive os mesmos episódios, as vezes 24h sem soluço — disse Bolsonaro a jornalistas ao deixar o hospital neste sábado. — É em um função da facada, é consequência dele e a última cirurgia meu sentimento como paciente é que foi mt bem executada — completou o ex-presidente, referindo-se ao atentado sofrido em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018.

Em razão do mal-estar, ele interrompeu o evento em Goiás, cancelou compromissos e retornou a Brasília na sexta-feira. O ex-presidente chegou a ter um pico de pressão arterial, chegando a 14 por 9, mas passou o restante do dia em repouso.

Na quinta-feira, durante outras agendas públicas em Goiás, Bolsonaro já havia se queixado de problemas de saúde. Em uma cerimônia onde recebeu o título de cidadão goianiense, ele afirmou estar enfrentando fortes sintomas gástricos.

— Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia — disse ele, enquanto soluçava durante o discurso.

O episódio ocorre cerca de dois meses após Bolsonaro ter sido submetido a mais uma cirurgia abdominal. Desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018, o ex-presidente enfrenta complicações recorrentes e já passou por sete procedimentos cirúrgicos.