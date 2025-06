Bolsonaro passa mal durante agenda em Goiás e cancela compromissos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal durante uma agenda em um frigorífico em Goiânia e precisou deixar o local. Diante do quadro, ele cancelou sua participação em uma cerimônia em que receberia uma honraria, um almoço que tinha em Anápolis e retornou para sua casa, em Brasília.

Na quinta-feira, durante agendas no estado de Goiânia, ele já havia se queixado de indisposição e afirmado que vomita "dez vezes ao dia".

"Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", disse, ontem, quando soluçou na cerimônia em que recebia um título de cidadão honorário.

O mal-estar ocorre cerca de dois meses depois de ter passado por uma cirurgia no abdômen. Desde que sofreu uma facada nas eleições de 2018, o ex-mandatário enfrenta complicações em sua saúde.

Bolsonaro estava no estado desde ontem, onde se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e participou de agendas com seus aliados do PL.