Ex-presidente da Câmara de Nilópolis é morto a tiros

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis Jorge Henrique Costa, o Dedinho, foi assassinado no fim da tarde desta sexta-feira, 22, na cidade da Baixada Fluminense. Segundo a prefeitura, ele chegou morto ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, após ser baleado.

Segundo a Polícia Militar, homens do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo no Centro de Nilópolis. No local, os militares foram informados que uma vítima de disparo de arma de fogo já havia sido socorrida para o Hospital Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, onde não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso.

Quem foi Dedinho?

O político já tinha sido preso em 2019 suspeito de mandar matar o vereador e policial civil Roberto de Barros Batista, o Betinho, seu adversário político. Segundo as investigações, ele teria incomodado o presidente da Câmara após ingressar com um mandado de segurança para anular os atos de Dedinho relacionados à disputa pela presidência do legislativo municipal.