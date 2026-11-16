Anvisa proíbe dois produtos de limpeza à base de percarbonato

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do Brankíssimo Alvejante e do Alveclean Tira Manchas em Pó. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 16, também proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a propaganda e o uso dos dois produtos.

Segundo a agência, os itens eram fabricados e comercializados sem regularização sanitária. As empresas responsáveis também não possuem autorização de funcionamento para produzir saneantes, categoria que reúne os produtos de limpeza.

Os produtos são à base de percarbonato, substância que se popularizou nas redes sociais para a lavagem de roupas. Os dois itens eram anunciados em plataformas de comércio eletrônico e em vídeos nas redes.

A proibição vale para toda a cadeia: fabricantes devem suspender a produção, comerciantes e distribuidores não podem mais vender os itens e consumidores devem deixar de utilizá-los.

Quais produtos foram proibidos pela Anvisa?

A determinação alcança todos os lotes dos seguintes produtos:

Brankíssimo Alvejante ;

; Alveclean Tira Manchas em Pó.

Por que a falta de regularização é um problema?

As irregularidades envolvem duas exigências distintas. A autorização de funcionamento permite que a empresa exerça a atividade de fabricação. Já a regularização sanitária se refere a cada produto e envolve informações sobre fórmula, concentração e rotulagem.

Sem essas etapas, não há garantia de que o conteúdo da embalagem corresponda ao informado no rótulo ou de que as instruções de uso e os alertas de segurança estejam corretos.

O percarbonato é um pó branco que libera oxigênio ao entrar em contato com a água. Essa reação auxilia na remoção de manchas e no clareamento de tecidos, usos que aparecem em vídeos sobre roupas encardidas e amareladas.

O que fazer se você tem um dos produtos em casa?

A orientação é interromper o uso, mesmo que a embalagem já esteja aberta e o produto não tenha causado reações anteriormente.

Se os itens continuarem à venda em lojas físicas ou na internet, o consumidor pode denunciar à vigilância sanitária do município ou pelos canais de atendimento da Anvisa.

Em caso de irritação na pele, nos olhos ou de mal-estar após a utilização, a orientação é procurar atendimento médico e levar a embalagem do produto.