Anvisa proíbe dois produtos de limpeza à base de percarbonato

Anvisa proibiu todos os lotes do Brankíssimo Alvejante e do Alveclean Tira Manchas em Pó (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h40.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do Brankíssimo Alvejante e do Alveclean Tira Manchas em Pó. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 16, também proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a propaganda e o uso dos dois produtos.
Segundo a agência, os itens eram fabricados e comercializados sem regularização sanitária. As empresas responsáveis também não possuem autorização de funcionamento para produzir saneantes, categoria que reúne os produtos de limpeza.
Os produtos são à base de percarbonato, substância que se popularizou nas redes sociais para a lavagem de roupas. Os dois itens eram anunciados em plataformas de comércio eletrônico e em vídeos nas redes.
A proibição vale para toda a cadeia: fabricantes devem suspender a produção, comerciantes e distribuidores não podem mais vender os itens e consumidores devem deixar de utilizá-los.
A determinação alcança todos os lotes dos seguintes produtos:
As irregularidades envolvem duas exigências distintas. A autorização de funcionamento permite que a empresa exerça a atividade de fabricação. Já a regularização sanitária se refere a cada produto e envolve informações sobre fórmula, concentração e rotulagem.
Sem essas etapas, não há garantia de que o conteúdo da embalagem corresponda ao informado no rótulo ou de que as instruções de uso e os alertas de segurança estejam corretos.
O percarbonato é um pó branco que libera oxigênio ao entrar em contato com a água. Essa reação auxilia na remoção de manchas e no clareamento de tecidos, usos que aparecem em vídeos sobre roupas encardidas e amareladas.
A orientação é interromper o uso, mesmo que a embalagem já esteja aberta e o produto não tenha causado reações anteriormente.
Se os itens continuarem à venda em lojas físicas ou na internet, o consumidor pode denunciar à vigilância sanitária do município ou pelos canais de atendimento da Anvisa.
Em caso de irritação na pele, nos olhos ou de mal-estar após a utilização, a orientação é procurar atendimento médico e levar a embalagem do produto.