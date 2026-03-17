Estrondo e clarão em polo petroquímico assustam moradores de Santo André

Moradores de Santo André, no ABC paulista, foram assustados por um estrondo e um forte clarão na madrugada desta terça-feira, 17. O episódio ocorreu pouco depois das 3h, após o acionamento de um sistema de segurança da Braskem no polo petroquímico da cidade.

Segundo a empresa, o dispositivo, chamado de flare, é utilizado para a queima controlada de gases excedentes. O acionamento gera uma chama alta na chaminé da indústria, o que pode provocar luminosidade intensa e ruídos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou cinco equipes ao local. Segundo a corporação, foi confirmada a queima de resíduos na petroquímica de Capuava, e as viaturas foram dispensadas em seguida. Não houve registro de feridos.

De acordo com a Defesa Civil de Santo André, foi constatada uma descarga alta na chaminé de queima de resíduos. O órgão informou que não foi acionado para a ocorrência e que não há desabrigados.

Nas redes sociais, moradores relataram tremor de portas e janelas e estranharam o barulho, o clarão e a falta de energia ocorrendo ao mesmo tempo.

Povo de Santo André, apenas confirmando: está tudo joia por aí? 👀 pic.twitter.com/QASHibef5F — Jeff Nascimento (@jnascim) March 17, 2026

alguma coisa explodiu aqui em santo andré, tá pegando fogo e acabou a energia — lucas (@lucastlopes) March 17, 2026

que isso rapaziada, a petroquímica aqui de santo andré parece que vai explodir, acabou a energia, só dá pra ouvir sirenes e o barulho do fogo, doideira — Guizo666 (@guiferreirinha_) March 17, 2026

Petroquímica de Santo André explodiu? Caiu a luz e escutei a porta vibrando, pensei que fosse bomba — Fogaça (@didofogaca) March 17, 2026

petroquímica acordou santo andré todo as 3h da manhã com a chama enorme no céu, parecia que tava de dia

e o barulho de fim do mundo — peekaboo (@tearsofdani) March 17, 2026

O que causou a queda de energia em Santo André?

O acionamento do flare ocorreu após uma queda de energia na região do polo petroquímico. Segundo a Enel, o desligamento de curta duração foi registrado às 3h11 e teve origem em uma ocorrência na subestação Leste, de responsabilidade da ISA Energia Brasil.

A interrupção afetou clientes em Santo André, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires, Mauá e na Zona Leste de São Paulo.

À EXAME, a ISA Energia Brasil informou que o fornecimento foi normalizado em cerca de 15 minutos e que as causas da ocorrência estão sendo apuradas.

Em nota, a Braskem afirmou que o flare é um dispositivo padrão de segurança utilizado por indústrias químicas e petroquímicas em todo o mundo. “A prioridade da Braskem é sempre a segurança de seus integrantes, parceiros e da comunidade local”, diz o comunicado.