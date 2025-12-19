Petrobras e Braskem assinam contratos que totalizam quase US$ 18 bilhões

A Braskem (BRKM5) e a Petrobras (PETR4) firmaram novos contratos estratégicos de longo prazo, ampliando a parceria no setor petroquímico. Com um valor total estimado de US$ 17,84 bilhões, eles visam garantir o abastecimento das unidades industriais da Braskem em diversas regiões do Brasil.

O primeiro conjunto de contratos tem como foco o fornecimento de nafta petroquímica, para fornecimento para as plantas da Braskem em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. O volume pode chegar a até 4,316 milhões de toneladas anuais em 2030, com vigência de cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 2026, e valor estimado em US$ 11,3 bilhões.

Além dos contratos de nafta, a Braskem e a Petrobras também assinaram acordos para fornecimento de etano, propano e hidrogênio para as operações da Braskem no Rio de Janeiro. O valor estimado desses contratos é de US$ 5,6 bilhões, com duração de 11 anos, também com início em 1º de janeiro.

A companhia também firmou um contrato adicional para o fornecimento de propeno, com volumes que podem chegar até 140 mil toneladas anuais na Recap e 100 mil toneladas na Reduc, com contrato de cinco anos e valor de US$ 940 milhões.