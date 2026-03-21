'Estão querendo nos colonizar outra vez', diz Lula sobre terras raras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado, 21, que países da América Latina não devem ceder à pressão internacional sobre terras-raras e outros minerais estratégicos.

Durante a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac-África, em Bogotá, Lula defendeu a soberania sobre recursos naturais. “Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país”, disse.

O presidente também criticou o papel histórico de exportação de matérias-primas. “Estão querendo nos colonizar outra vez. É preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países”, afirmou.

Minerais estratégicos

As terras-raras são um grupo de 17 elementos químicos usados em baterias, turbinas eólicas, semicondutores, eletrônicos e tecnologias militares. A extração e o processamento são complexos e de alto custo.

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as reservas brasileiras têm valor estimado equivalente a 186% do Produto Interno Bruto (PIB), com base em dados de 2024.

Disputa global

Lula defendeu que países produtores avancem na industrialização desses recursos. “Levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minérios críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles”, disse.

“Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país. Para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países”, completou.

O debate ocorre em meio à disputa global por minerais críticos. Em fevereiro, os Estados Unidos convidaram o Brasil a integrar uma coalizão voltada ao fornecimento e refino desses insumos.

*Com informações de O Globo