Estado de SP ultrapassa 700 mil casos de coronavírus

O estado de São Paulo ultrapassou hoje, 17, a marca de 700.000 casos confirmados do novo coronavírus, com o registro de 702.665 casos. Desse total, 3.172 foram notificados nas últimas 24 horas.

Até este momento, o estado contabiliza 26.899 mortes provocadas pelo novo coronavírus, com 47 delas ocorridas de ontem, 16, para hoje.

Há 4.800 pessoas internadas em estado grave em todo o estado, em casos confirmados ou suspeitos de covid-19. Outras 6.457 estão internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em torno de 57,4% no estado e de 55,5% na Grande São Paulo.

O estado registra também 502.107 pessoas que já podem ser consideradas curadas da doença.

Estimativa

Até o final do mês de agosto, o estado de São Paulo poderá ter entre 835.000 e 970.000 casos confirmados do novo coronavírus. A estimativa é do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo e foi divulgada hoje, 17, durante coletiva à imprensa.

O Centro projeta também que o estado poderá ter, até o final desse mês, entre 30.000 e 36.000 mortes. Até este momento, o estado contabiliza 702.665 casos confirmados, com 26.899 mortes.

O Centro de Contingência faz projeções quinzenais sobre o número de casos e de óbitos provocados pelo novo coronavírus. Na projeção anterior, estimada até o dia 15 de agosto, eram esperados entre 620.000 e 720.000 casos confirmados de covid-19 e entre 26.000 e 31.000 mortes. São Paulo se manteve dentro dessas projeções.