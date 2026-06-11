Futura/Apex: Mello tem 57,9% e Rodrigues, 20,8%, no 1º turno em Santa Catarina

O governador Jorginho Mello (PL) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo de Santa Catarina, segundo a pesquisa Futura/Apex, divulgada nesta quinta-feira, 11.

Em um cenário de primeiro turno, o pré-candidato à reeleição tem 57,9% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), tem 20,8%.

No mesmo cenário, Gelson Merisio (Solidariedade) tem 3% das intenções de voto. Marcelo Brigadeiro (Missão) aparece com 0,9%, Lais Chaud (UP), 0,6%, e Ralf Zimmer (PROS), 0,4%.

Votos indecisos somam 10,2%, e 6,1% dos entrevistados votariam em branco ou nulo.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em um segundo turno entre Jorginho Mello e Gelson Merisio, o governador vence de 72,5% a 13,5%. Votos brancos e nulos somam 8,0%, e 6,1% não souberam responder.

Já contra João Rodrigues, Mello ganha com 60,6% das intenções de voto, ante os 28,3% do adversário. Votos brancos e nulos somam 6,1%, e 5,1% não souberam responder.

O pré-candidato com maior índice de rejeição é Merisio, com 24,1%. Mello tem 18,2% de rejeição, seguido por Marcelo Brigadeiro, com 17%. Lais Chaud tem 10,2%. João Rodrigues tem 10%, e Ralf Zimmer, 8,2%.

Ao todo, 19,8% não souberam responder, 14,6% não rejeitam ninguém, e 3,2% rejeitam todos.

A pesquisa também revelou que 77,7% dos eleitores catarinenses aprovam a gestão de Jorginho Mello, e 17,8% desaprovam. Na questão qualitativa, 67,1% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 20,1% como regular e 11,2% como ruim ou péssimo.

A Futura/Apex ouviu 800 pessoas entre os dias 1 e 3 de junho. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SC-01761/2026.