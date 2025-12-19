Estação Imperatriz Leopoldina reabre após dois anos de obras

Trabalhos na estação começaram no primeiro semestre de 2023 (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h15.
A estação Imperatriz Leopoldina, da linha 8-Diamante, foi reaberta nesta quinta-feira, 18. A concessionária ViaMobilidade realizava obras no local desde o primeiro semestre de 2023.
A empresa investiu R$ 28 milhões nos reparos ao longo do período de manutenções.
Segundo a ViaMobilidade, entre os reparos realizados está a redução do vão entre a plataforma e o trem.
A passarela de acesso também ganhou cobertura metálica e mais iluminação nos últimos dois anos.
A equipe também instalou três novos elevadores, banheiros acessíveis, piso tátil e bicicletários.
Para a concessionária, as obras visam melhorar a acessibilidade, estrutura e segurança na estação.
As salas operacionais também foram adaptadas para atender às normas de acessibilidade.
Além disso, os colaboradores também receberam vestiários modernizados.
Do lado de fora, a Rua Guaipá também passou por reparos na calçada e melhorias para a travessia dos passageiros.
O diretor da ViaMobilidade, André Costa, afirma que as obras buscam melhorar a sustentabilidade e a acessibilidade.
Esta reforma é mais uma entrega da ViaMobilidade que reforça o nosso compromisso em oferecer uma estrutura cada vez mais moderna, acessível e alinhada às nossas diretrizes de mobilidade sustentável e inclusão.
A ViaMobilidade é responsável pela Linha 8-Diamante, com 22 estações e duas integrações, e a Linha 9-Esmeralda, com 21 paradas e três conexões com outras linhas.
No futuro, a concessionária também deve administrar a Linha 17-Ouro de monotrilho.
Segundo a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a entrega da nova rota deve ocorrer em março de 2026.