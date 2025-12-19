Estação Imperatriz Leopoldina reabre após dois anos de obras

A estação Imperatriz Leopoldina, da linha 8-Diamante, foi reaberta nesta quinta-feira, 18. A concessionária ViaMobilidade realizava obras no local desde o primeiro semestre de 2023.

A empresa investiu R$ 28 milhões nos reparos ao longo do período de manutenções.

Reparos na estação Imperatriz Leopoldina

Segundo a ViaMobilidade, entre os reparos realizados está a redução do vão entre a plataforma e o trem.

A passarela de acesso também ganhou cobertura metálica e mais iluminação nos últimos dois anos.

A equipe também instalou três novos elevadores, banheiros acessíveis, piso tátil e bicicletários.

Para a concessionária, as obras visam melhorar a acessibilidade, estrutura e segurança na estação.

Facilidades para os colaboradores

As salas operacionais também foram adaptadas para atender às normas de acessibilidade.

Além disso, os colaboradores também receberam vestiários modernizados.

Melhorias nos arredores

Do lado de fora, a Rua Guaipá também passou por reparos na calçada e melhorias para a travessia dos passageiros.

O diretor da ViaMobilidade, André Costa, afirma que as obras buscam melhorar a sustentabilidade e a acessibilidade.

Esta reforma é mais uma entrega da ViaMobilidade que reforça o nosso compromisso em oferecer uma estrutura cada vez mais moderna, acessível e alinhada às nossas diretrizes de mobilidade sustentável e inclusão.

Linhas administradas pela concessionária

A ViaMobilidade é responsável pela Linha 8-Diamante, com 22 estações e duas integrações, e a Linha 9-Esmeralda, com 21 paradas e três conexões com outras linhas.

No futuro, a concessionária também deve administrar a Linha 17-Ouro de monotrilho.

Segundo a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a entrega da nova rota deve ocorrer em março de 2026.