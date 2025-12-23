Brasil entra no ranking dos maiores metrôs do mundo; veja lista

Mesmo sem linha em todos os estados, o Brasil está entre os países com mais quilômetros de metrô do mundo, segundo dados da consultoria Spherical Insights, divulgados em março de 2025.

A presença nacional no ranking se deve, sobretudo, à rede de São Paulo — a maior da América Latina — e à expansão contínua em centros urbanos como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e Belo Horizonte.

A pesquisa mapeou os 10 países com as maiores infraestruturas de metrô, considerando extensão de trilhos, volume de passageiros e investimentos em tecnologia e sustentabilidade.

No topo da lista estão China, Estados Unidos e Índia, com redes que ultrapassam milhares de quilômetros e movimentam bilhões de passageiros por ano.

Impulsionado pela urbanização e pela descarbonização da mobilidade, o setor deve movimentar mais de US$ 81 bilhões até 2033, quase o dobro do valor registrado em 2023.

Sistemas modernos, uso de inteligência artificial, integração intermodal e energia renovável são pilares dessa transformação urbana global.

Os 10 maiores sistemas de metrô do mundo em 2025

10. Brasil

Com cerca de 400 km de extensão, o Brasil entra no ranking graças à rede de São Paulo, que transporta mais de 5 milhões de passageiros por dia. A cidade deve ganhar duas novas linhas até o fim de 2025: a Linha 6-Laranja e a Linha 17-Ouro.

Trem da linha 6-Laranja de São Paulo, fabricado pela Alstom (Divulgação)

O Rio de Janeiro também passa por integração com BRTs e balsas. O modelo de parcerias público-privadas atraiu investimentos internacionais e o país avança em tecnologias como tarifas inteligentes, integração com bicicletas e construção resiliente ao clima.

9. França

A rede de Paris, com 220 km, está em expansão com o Grand Paris Express — um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa.

A meta é somar mais de 200 km até 2025. Iniciativas com trens autônomos, integração com ônibus elétricos e soluções biométricas impulsionam o transporte urbano francês.

8. Alemanha

Berlim, Munique, Hamburgo e outras cidades somam mais de 700 km de metrô. O país avança na eletrificação e em corredores automatizados.

A integração com as linhas regionais S-Bahn e os projetos do Plano Climático 2030 colocam a Alemanha como líder em mobilidade sustentável.

7. Reino Unido

Com mais de 400 km de metrô, o Reino Unido moderniza sua rede histórica. A nova Linha Elizabeth ampliou a conectividade em Londres.

A estratégia para 2025 prevê trens autônomos, serviços com zero emissão de carbono e uso crescente de machine learning na gestão da malha.

6. Coreia do Sul

A rede metropolitana de Seul tem 1.100 km e está entre as mais modernas do mundo. A Coreia do Sul aposta em automação, controle via IA, integração de energia verde e conexão com soluções de micromobilidade.

O plano é expandir conexões entre cidades até 2025.

5. Japão

Embora mais conhecido pelo trem-bala, o Japão opera quase 900 km de metrô, com destaque para Tóquio, que transporta mais de 8 milhões de pessoas por dia.

O sistema é referência em pontualidade, integração e resistência a terremotos. Novas obras visam ampliar o serviço antes da Expo Mundial de 2025.

4. Rússia

Com mais de 800 km de extensão, a Rússia mantém foco em eficiência e estética. Moscou lidera com 300 km e segue expandindo com a Linha Big Circle.

A modernização inclui IA para segurança, smart cards e melhoria da experiência em estações históricas.

3. Índia

A Índia chegou a 900 km de trilhos em 15 cidades em 2024 e deve alcançar 1.200 km até 2025.

O país investe em sistemas como Metro Neo e Metro Lite, com energia solar e baixo custo, e projeta movimentar mais de 5 bilhões de passageiros anualmente com redes em expansão em Delhi, Mumbai e outras cidades.

2. Estados Unidos

Com cerca de 1.300 km de metrô em cidades como Nova York, Washington e Chicago, os EUA apostam na modernização e resiliência.

Trem em estação de metrô de Nova York (Spencer Platt/Staff/Getty Images/Getty Images)

A Lei de Investimento em Infraestrutura destina US$ 66 bilhões ao setor, focando em IA, eletrificação e impermeabilização de estações frente às mudanças climáticas.

1. China

A China lidera com folga, operando mais de 9.500 km de metrô em mais de 50 cidades. Pequim, Xangai e Guangzhou somam sozinhas mais de 2.200 km.

Até o fim de 2025, o país deve ultrapassar os 10.500 km com investimentos no “Plano de Nova Urbanização”, que prioriza transporte urbano rápido e automatizado.