Estação Ambuitá, da linha 8-diamante, começa a operar nesta sexta

A nova Estação Ambuitá, da Linha 8-Diamante dos trens metropolitanos de São Paulo, começou a operar em fase assistida nesta sexta-feira, 4, e deve transportar cerca de 2.100 passageiros por dia útil. Com isso, a previsão é de que mais de 65 mil usuários passem pelo local a cada mês.

A estação é parte da concessão administrada pela ViaMobilidade Linhas 8 e 9, sob fiscalização da Artesp, agência reguladora estadual. A construção teve um investimento aproximado de R$ 26,5 milhões.

Localizada entre as estações Santa Rita e Amador Bueno, no município de Itapevi, a nova parada vai beneficiar principalmente os bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá. A expansão da linha oferece uma nova alternativa de conexão direta entre a cidade e o centro da capital paulista.

A infraestrutura da Estação Ambuitá inclui um prédio com acesso a duas plataformas, cada uma com 120 metros de comprimento e 3,5 metros de largura. A área construída supera os 3 mil metros quadrados e conta com sistemas atualizados de sinalização e energia.

O projeto foi desenvolvido com foco em acessibilidade: há elevadores, escadas rolantes, piso tátil e banheiros adaptados. Além disso, foram instaladas placas solares e um sistema de captação de água de reúso como parte das medidas de sustentabilidade.

Funcionamento e tarifa zero no trecho

Durante a fase de operação assistida, a estação funcionará das 4h à 0h, com trens circulando a cada 30 minutos. Neste período, não haverá cobrança de tarifa para embarque nas estações Ambuitá, Santa Rita e Amador Bueno, que estão localizadas na chamada extensão operacional da linha.

No entanto, o trajeto entre Itapevi e Júlio Prestes, na região central de São Paulo, permanece com cobrança regular de tarifa.