Esposa de Queiroz se apresenta à polícia para cumprir prisão domiciliar

Márcia Aguiar, esposa do ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, já está na residência do casal na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Taquara, informou a assessoria do escritório de advocacia que defende os dois por envolvimento no crime conhecido como “rachadinha”.

Aguiar estava foragida desde o dia 18 de junho, quando foi decretada a prisão de Queiróz, encontrado após meses escondido em um imóvel em Atibaia, São Paulo, de propriedade do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef. A assessoria da Defesa não soube informar como Aguiar chegou ao local nem a que horas.

Agora, a foragida aguarda instruções da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para saber como será colocada a tornozeleira eletrônica.

A prisão domiciliar do casal foi concedida na quinta-feira passada, enquanto Aguiar ainda estava desaparecida. Já Queiroz deixou ontem à noite o presídio de Bangu 8, já com a tornozeleira eletrônica.

Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, pelo qual o parlamentar ficaria com parte dos salários dos assessores contratados pelo gabinete do então deputado.

Para fundamentar o pedido de prisão domiciliar, a defesa de Queiroz citou o estado de saúde do ex-assessor parlamentar e o contexto de pandemia do covid-19, e determinou que a esposa deveria ficar a seu lado para ajudar no tratamento.