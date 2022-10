ES: Casagrande e Manato vão disputar segundo turno das eleições 2022

Os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Manato (PL) vão disputar o segundo turno das eleições 2022 para o governo do Espírito Santo, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 96,88% das urnas apuradas, Casagrande obteve 47,16% dos votos válidos (949.625 votos), e Manato (PL) recebeu 38,51% (775.406 votos). Em terceiro ficou Guerino Zanon, com 6,68% (134.433 votos).

Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018, foi eleito governador do Espírito Santo.

Carlos Manato, de 65 anos, é médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia e professora. Manato é deputado federal desde 2003. Ele foi do PDT até 2013.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo tem mais de 3,8 milhões de habitantes e cerca de 2,9 milhões de eleitores.

Aridelmo Teixeira (Novo)

Audifax Barcelos (Rede)

Capitão Vinícius Sousa (PSTU)

Carlos Manato (PL)

Claudio Paiva (PRTB)

Guerino Zanon (PSD)

Renato Casagrande (PSB)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de governador, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. Em 2022, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

