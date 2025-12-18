Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Entenda o que muda com o PL da dosimetria aprovado pelo Senado

O projeto reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados na trama golpista

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro (Ton Molina/Getty Images)

Jair Bolsonaro: ex-presidente está preso desde o dia 22 de novembro (Ton Molina/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07h46.

O Senado aprovou na quarta-feira, 17, por 48 votos a 25, o projeto de lei conhecido como PL da Dosimetria, que altera as regras de cálculo das penas e reduz a punição aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados pela trama golpista relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023.

O texto aprovado restringe explicitamente os efeitos da proposta aos crimes cometidos no contexto dos ataques às sedes dos Três Poderes.

Com esse recorte, o Senado buscou afastar o risco de que as mudanças beneficiem condenados por outros tipos de crime, uma das principais críticas feitas ao projeto aprovado anteriormente pela Câmara dos Deputados.

O PL da dosimetria beneficia Jair Bolsonaro?

Mesmo com a limitação temporal, o projeto alcança Jair Bolsonaro, condenado por crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Pelas regras atuais, o ex-presidente teria de cumprir 5 anos e 11 meses em regime fechado.

Com a nova metodologia de cálculo prevista no PL da Dosimetria, esse período cairia para 3 anos e 3 meses, o que permitiria a saída da prisão no início de 2029. A redução pode ser ainda maior, chegando a 2 anos e 3 meses.

Progressão de regime

O texto também altera as regras de progressão de regime previstas na Lei de Execução Penal.

Hoje, réus primários condenados por crimes sem violência à pessoa ou grave ameaça podem progredir de regime após o cumprimento de 16% da pena. Quando há violência, esse percentual sobe para 25%. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão em crimes classificados como violentos.

O projeto aprovado permite aplicar o percentual mínimo de 16% para a progressão de regime aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSenado

Mais de Brasil

PF deflagra nova fase de operação contra fraudes no INSS

Em Rondônia, Nova 364 antecipa aportes e investe R$ 460 mi em 2025

Quatros grupos disputam leilão bilionário de saneamento de PE nesta quinta

Senado aprova projeto que reduz benefícios fiscais e aumenta tributo de bets

Mais na Exame

Mundo

EUA assume responsabilidade em acidente aéreo que matou 67 pessoas

Brasil

PF deflagra nova fase de operação contra fraudes no INSS

Um conteúdo Bússola

Empresa de investimentos acelera financiamento climático na América Latina

Pop

DiCaprio revela que não assistiu Titanic, maior sucesso de sua carreira