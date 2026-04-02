Entenda o processo que proíbe Zé Neto e Cristiano de usar imagens associadas a Vorcaro em clipe

A Justiça de São Paulo proibiu a dupla Zé Neto e Cristiano de divulgar trechos de um vídeo musical que utilizava imagens associadas ao banqueiro Daniel Vorcaro e à influenciadora Karolina Trainotti.

A decisão liminar foi tomada nesta quarta-feira, 1º, pela 29ª Vara Cível, em ação movida por Trainotti — segundo informações do Estadão.

A medida determina que a dupla se abstenha de utilizar, veicular ou reproduzir qualquer conteúdo que permita identificar a influenciadora no contexto da música.

De acordo com a decisão da juíza Daniela Dejuste de Paula, há risco de dano à imagem da autora diante da ampla disseminação do material nas redes.

Justiça vê risco à imagem e concede liminar

Na decisão, a magistrada apontou a “probabilidade do direito e o perigo de dano” como fundamentos para conceder a tutela de urgência. O texto ressalta a necessidade de preservar os direitos de personalidade da influenciadora, impedindo o uso não autorizado de sua imagem e dados pessoais.

A controvérsia envolve um vídeo divulgado no perfil oficial da dupla, que, embora não cite nominalmente Vorcaro, utilizava imagens do banqueiro, de sua ex-namorada e de outras mulheres associadas a conversas privadas vazadas.

O conteúdo foi usado para ilustrar a música, cujos versos fazem referência a relações simultâneas.

Ação pede indenização por danos morais

A ação também solicita indenização por danos morais, sob o argumento de que Karolina Trainotti foi exposta a uma situação vexatória. Segundo os advogados, o problema não estaria apenas na letra da música, mas na forma como o material audiovisual foi produzido e divulgado.

De acordo com o Estadão, a defesa sustenta que houve uso indevido de imagem e exploração de conteúdos privados como estratégia de marketing, o que ultrapassaria os limites da liberdade artística e configuraria violação à esfera pessoal da influenciadora.

O nome de Trainotti ganhou notoriedade após reportagens indicarem sua relação com Vorcaro, incluindo a informação de que ela teria recebido um imóvel de alto valor do banqueiro. Até o momento, a assessoria da dupla sertaneja não se manifestou sobre a decisão judicial.