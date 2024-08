'Enem dos concursos': como acessar o cartão de confirmação com os locais de prova

O Ministério da Gestão também recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, apesar de não ser obrigatório, junto com o documento de identidade original e caneta preta transparente.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no "Enem dos concursos" - o Concurso Nacional Unificado. Os candidatos irão concorrer a mais de 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Cronograma de prova completo

No início do mês o MGI anunciou o novo cronograma do CNU. Inicialmente a aplicação das provas estava prevista para 5 de maio, mas a data foi remarcada para o dia 18 de agosto deste ano, em função das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

Os resultados finais serão publicados no dia 21 de novembro deste ano e a convocação para posse acontecerá em janeiro de 2025.

Cronograma do CNU

Segundo a pasta, os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data puderam solicitar a devolução da taxa de inscrição do dia 5 a 7 de julho.

O mesmo prazo valia para alteração do local de aplicação da prova, que pode ser solicitado por candidatos residentes do Rio Grande do Sul que fariam provas em outros estados e candidatos de outros estados que fariam prova no RS. Somente nesses casos, foi permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

Além disso, o novo edital também prevê a realização de uma prova extraordinária caso ocorra algum evento excepcional e imprevisível que inviabilize a aplicação do certame em locais determinados. Para que isso ocorra, o evento deve atingir um mínimo de 0,5% dos inscritos. Neste caso, as vagas oferecidas serão suplementares.