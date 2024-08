Concurso Nacional Unificado: prova será neste domingo, veja o que levar e o que estudar nesta semana

O Concurso Nacional Unificado está agendado para este domingo, 18, e será realizado em todo o Brasil em 228 cidades. Foram mais de 2,1 milhões de inscritos que irão concorrer a 6.640 vagas no setor público.

Veja detalhes importantes, como o que levar e o local da prova, além de dicas para estudar nesta reta final.

Atenção ao cronograma

Os locais da aplicação da prova já estão disponíveis no site do MGI. Atenção para o cronograma:

Data da prova: 18 de agosto de 2024

18 de agosto de 2024 Local da prova: verificar no site do MGI

verificar no site do MGI Horário da abertura dos portões: 7h30

7h30 Horário do fechamento dos portões: 8h30

8h30 Divulgação dos cadernos de provas às 20h: 18 de agosto

18 de agosto Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20 de agosto

20 de agosto Resultado final: 21 de novembro de 2024

21 de novembro de 2024 Convocação: janeiro de 2025

O que levar?

O candidato deverá chegar ao local das provas com 1 hora de antecedência do início das mesmas, munido de:

Cartão de Confirmação de Inscrição, impresso da página do Concurso Público Nacional Unificado na internet;

Do documento de identidade com o qual se inscreveu;

De caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

É aconselhável que os candidatos levem alimentos e bebidas em embalagens lacradas e em garrafas transparentes.

"Como as provas serão feitas em dois turnos, com intervalo para o almoço, este cuidado ainda evita grandes deslocamentos para fazer a refeição e possíveis problemas na realização da prova na parte da tarde", afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran, plataforma de aulas para concursos.

Não serão aceitas cópias de documento, mesmo as autenticadas. Caso o candidato apresente documento digital, é preciso que o mostre no aplicativo, e por isso o recomendado é que ele já esteja baixado, já que capturas de tela não serão aceitos, diz Cambuy. “Caso o candidato não tenha o documento por motivos de perda, roubo ou furto, ele deverá entregar um boletim de ocorrência que tenha sido expedido até 90 dias antes”.

O que não levar?

Está vedado o uso de relógios, óculos escuros, chapéus, bonés, gorros, protetores auriculares e uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, incluindo fones de ouvido e celulares, que deverão ficar desligados e guardados em porta-objetos.

“Qualquer barulho, incluindo o de alarmes, levará à desclassificação imediata do candidato identificado como dono do aparelho", afirma Cambuy.

Dicas para se sair bem na prova

Para se sair bem nesta fase final, Núbia Oliveira, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e professora do Estratégia Concursos, e Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos, compartilham as seguintes dicas para o candidato que busca uma das oportunidades no setor público:

Revisão do conteúdo ESTUDADO

Nesse momento, o aluno deve manter a rotina de estudos priorizando a revisão de tudo o que ele estudou até aqui, segundo a professora do Estratégia Concursos.

“Nada de tentar ver conteúdo novo. O momento agora é relembrar a informação que está guardada, de modo que na hora da prova o candidato lembre rapidamente e consiga responder à questão sem ficar em dúvida. Além de revisar, é importante que o aluno treine para a prova resolvendo muitas questões.”

Desacelere

O ritmo precisa começar a ser desacelerado, porque o cansaço extremo no dia da prova prejudicará o desempenho do aluno, afirma a auditora fiscal.

“Recomendamos que na última semana o candidato passe a reduzir a carga horária, e nos 3 dias anteriores à prova, procure dormir boas horas de sono. Nada de entrar em desespero e querer dar conta de tudo até a hora da prova”, diz. “Com um cérebro muito cansado, a probabilidade de o aluno errar questões que sabia é muito maior.”

Priorize matérias específicas

Nesse momento, Oliveira reforça que é interessante priorizar as matérias da prova de conhecimentos específicos (Prova 2) que valham mais ponto para o cargo que a pessoa almeja passar.

“Além de garantir uma quantidade maior de pontos na prova, são essas matérias que estarão na discursiva, e ele precisará estar mais afiado com os conteúdos. Importante também não deixar de lado a resolução de questões das matérias da prova de conhecimentos básicos (Prova 1), para não correr o risco de fazer menos que a nota mínima, já que são poucas questões.”

Atenção para a parte dissertativa

A prova do período matutino começará às 09h e terá 2 horas e 30 minutos de duração e contará com partes dissertativas - que exigirão administração do tempo.

"Será uma dissertação sobre temas específicos e o edital é bem claro: é preciso fazer uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão”, afirma Bezerra.

Para os candidatos de nível superior (bloco 8), além das 20 questões objetivas, será necessário escrever uma redação. "Vai ser um texto dissertativo-argumentativo, então, sim, algo semelhante ao que é pedido no ENEM. Por isso é esperado que aborde temas atuais", diz Bezerra.