"Enem dos Concursos": governo divulga nesta quarta-feira cartão com locais das provas do CNU

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) disponibiliza nesta quarta-feira, 7, a partir das 10h, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que informa o local onde os candidatos realizarão a prova. O exame será realizado no dia 18 de agosto.

Como acessar o cartão de confirmação?

O documento estará disponível na Área do Candidato, na mesma página da internet em que a inscrição foi realizada. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Além do local de prova, o cartão de confirmação também trará informações como o número de inscrição, data, hora de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar da apresentação do documento não ser obrigatória, o Ministério da Gestão recomenda que os candidatos levem o cartão no dia da realização da prova.

Caso seja identificado algum problema no cartão, os inscritos podem solicitar uma correção. No entanto, não será possível pedir para alterar a cidade que foi escolhida durante o ato de inscrição, destacou o MGI.

“O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se a pessoa solicitou para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no cartão que o meu local é Campos, ela pode pedir o ajuste”, esclarece a pasta em nota.

Para solicitar correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

Cronograma de prova completo

No início do mês o MGI anunciou o novo cronograma do CNU. Inicialmente a aplicação das provas estava prevista para 5 de maio, mas a data foi remarcada para o dia 18 de agosto deste ano, em função das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

Os resultados finais serão publicados no dia 21 de novembro deste ano e a convocação para posse acontecerá em janeiro de 2025.

Cronograma do CNU

Segundo a pasta, os candidatos que não puderem realizar a prova na nova data puderam solicitar a devolução da taxa de inscrição do dia 5 a 7 de julho.

O mesmo prazo valia para alteração do local de aplicação da prova, que pode ser solicitado por candidatos residentes do Rio Grande do Sul que fariam provas em outros estados e candidatos de outros estados que fariam prova no RS. Somente nesses casos, foi permitida a alteração de local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado.

Além disso, o novo edital também prevê a realização de uma prova extraordinária caso ocorra algum evento excepcional e imprevisível que inviabilize a aplicação do certame em locais determinados. Para que isso ocorra, o evento deve atingir um mínimo de 0,5% dos inscritos. Neste caso, as vagas oferecidas serão suplementares.