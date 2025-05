Reino Unido vai investir R$ 23 bilhões em capacitação para reduzir dependência de imigrantes

O governo britânico anunciou nesta terça-feira, 27, um investimento recorde de 3 bilhões de libras esterlinas (cerca de R$ 23 bilhões na cotação atual) em programas de capacitação profissional. A medida faz parte de uma estratégia para reduzir a dependência da mão de obra estrangeira e incentivar a contratação de trabalhadores locais.

Segundo o Departamento de Educação, o plano prevê a criação de 120 mil novas vagas de treinamento em setores estratégicos como construção civil, engenharia, saúde, assistência social e tecnologia. A meta é "reorientar o mercado de qualificação para talentos jovens e domésticos", disse o governo, segundo a Reuters.

O anúncio ocorre em meio a um cenário preocupante no mercado de trabalho britânico. Dados oficiais indicam que 21,4% da população em idade ativa está fora da força de trabalho — sem emprego e sem buscar uma colocação. Desde a pandemia de Covid-19, esse índice vem crescendo de forma contínua.

A pressão por mudanças na política migratória também aumentou após o desempenho do partido Reform UK, de orientação anti-imigração, nas eleições locais de maio. Desde então, o governo trabalhista de Keir Starmer tem endurecido as regras, como a restrição de vistos para trabalhadores qualificados e o aumento das exigências para concessão de cidadania. “A experiência de fronteiras abertas acabou”, declarou o primeiro-ministro.

Como parte do pacote, o governo também confirmou um aumento de 32% na chamada taxa cobrada de empresas que contratam estrangeiros. A expectativa é que essa medida gere até 45 mil vagas adicionais de capacitação, reforçando o objetivo de qualificar a mão de obra local.

Empresários, no entanto, alertam que as mudanças podem afetar a economia, caso não sejam acompanhadas por uma reformulação profunda no sistema de formação profissional do país. Muitos setores afirmam ter dificuldades para preencher vagas com trabalhadores locais.