Enem 2022: datas de inscrição e de aplicação das provas são divulgadas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 29, no Diário Oficial da União.

As inscrições para o Enem estarão disponíveis entre 10 e 21 de maio na página do participante. A taxa para realizar a prova será de R$ 85. Os alunos que tiveram o direito de isenção da taxa de inscrição também deve se cadastrar quando abrir as inscrições.

LEIA TAMBÉM: Redação nota mil? professor dá dicas para a redação

No ator da inscrição, o estudante poderá escolher se deseja fazer o Enem impresso ou o digital. Caso escolha a versão digital, o candidato deve saber que a prova também é aplicada em um local indicado pela organização — não é possível realizar a prova em casa — e que as 180 questões serão respondidas no computador, mas a redação será manuscrita.

Também será preciso indicar se deseja que as questões de língua estrangeira sejam em inglês ou espanhol.

Datas do Enem 2022

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

O exame será aplicado em dois domingos, como nos últimos anos. No dia 13 de novembro, o estudante irá fazer 45 questões de linguagens (língua portuguesa e inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e a redação. No dia 20 de novembro, a prova será de 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Horários do Enem 2022