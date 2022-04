Texto dissertativo-argumentativo: professor dá dicas para a redação

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Ao se redigir um texto dissertativo-argumentativo, é importante que o escritor tenha como meta: a tese altera o comportamento do leitor; os exemplos utilizados demonstram conhecimento maduro diante do tema proposto; os parágrafos não apresentam apenas obviedades.

Como se sabe, na maioria das provas, há um número mínimo e um número máximo de linhas. Por isso, treinar é fundamental.

Para a devida comprovação

Nomes de autores, referências a estudos consagrados, exposições de obras respeitadas geram um valor muito alto à tese: não há um bom trabalho sem pesquisa.

Candidatos com pouca prática têm a característica da "invenção" de opiniões, com uso deselegante da primeira pessoa, somados à aproximação da língua falada. Em um tema sobre Ética, é comum este fraco desenvolvimento: "Nós sabemos que a ética no Brasil é uma coisa complicada de se ver."

Como encerrar a ideia

Um bom encerramento, em princípio, conta com o poder de síntese do que foi apresentado, somado a uma solução do problema. No geral, há uma polêmica, um enigma, exposto pela banca examinadora.

Essa solução precisa ser coerente, para dar mais autoridade à escrita do candidato.

Dúvida do leitor

Ao se usar o termo prevenção, registra-se a preposição “contra” ou “de”?

"Medicamento de prevenção contra a gripe."

"Não conseguia ocultar sua prevenção da doença."

Essa preferência regencial atualizada do Aulete está pelo seu significado primário: "contra - em oposição, em combate a: ação contra a violência; campanha contra as drogas."

Acho muito válida a valorização da semântica (sentido) da preposição "contra" diante de expressões como "vacina contra a gripe", "alarme contra incêndio".

Prefiro - como a leitora citada no início deste texto - a expressão "prevenção contra o suicídio", mas não se pode afirmar sobre a inexistência de "prevenção do suicídio" (assim como comprovam as fontes respeitadíssimas Luft, Aulete, Houaiss, Fernandes).

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

