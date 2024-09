A vereadora Emília Corrêa (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Aracaju (SE), com 31,2% das intenções de voto, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 4. Na segunda posição está a deputada federal Yandra (União Brasil) que soma 23,4%.

Os candidatos Candisse Carvalho (PT), Luiz Roberto (PDT) e Delegada Danielle (MDB) aparecem tecnicamente empatados na terceira posição. A petista tem 13,9%, enquanto o pedetista soma 12,3% e a emedebista 11,1%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Niully Campos (PSOL) tem 5% e também empata com a Delegada Danielle no limite da margem de erro. O candidato Zé Paulo (NOVO) alcançou 1,8% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa.

Intenções de voto em Aracaju:

Emília Corrêa (PL): 31,2%

Yandra (União Brasil): 23,4%

Candisse Carvalho (PT): 13,9%

Luiz Roberto (PDT): 12,3%

Delegada Danielle (MDB): 11,1%

Niully Campos (PSOL): 5%

Zé Paulo (Novo): 1,8%

Felipe Vilanova de Góis Andrade (PCO): 0,2%

Não sei: 0,7%

Voto branco/nulo: 0,5%

Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.

Segundo turno

Emília Corrêa também lidera nos cenários de segundo turno em que teve o nome testado pelo instituto. No primeiro deles, contra Luiz Roberto, o único homem candidato e que conta com o apoio do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que está no segundo mandato, e do governador Fábio Miditieri (PSD), a vereadora seria eleita por 44,3% a 29,8%.

A candidata do PL também venceria a adversária do União Brasil com 40,8% das intenções de voto contra 34,7%. Numa disputa mais acirrada, contra a Delegada Danielle, ela marca 38,9% ante 38% da rival do MDB. A delegada da Polícia Civil aparece, por outro lado, com vantagem na disputa contra Yandra. Danielle tem 36,6% a 31,2% da candidata do União.

Yandra, por sua vez, aparece na frente no embate com Luiz Roberto, quem derrotaria por 33% a 29% das intenções de voto. A pesquisa também questionou a imagem dos líderes políticos. A maioria, 46%, disse ver como positiva a imagem de Emília. Outro 44%, porém, disseram ver como negativa. Entre o candidatos a prefeito, a Delegada Danielle tem a segunda melhor imagem positiva, sendo bem vista por 39%. Outros 33% avaliaram como negativa.

Já Yandra é vista de forma positiva por 34%, seguida por Luiz Roberto por 26% e Candisse por 20%. A imagem do candidato da situação é a mais desconhecida por 32%. Enquanto a da deputada do União é a com maior avaliação negativa, 51%.

A pesquisa AtlasIntel foi registrada no TSE como SE-01443/2024 e realizou 1.222 entrevistadas por meio de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.