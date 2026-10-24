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Pesquisa Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 49%, dos votos válidos

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, o senador oscilou de 50% para 51%. O atual presidente teve uma variação de 50% para 49%

(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18h38.

Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 19h03.

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RESUMO ＋

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 49% de Lula (PT). Os candidatos seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Entre os eleitores com alta propensão a votar, o senador registra 52%, enquanto o presidente tem 48%. O levantamento ouviu 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, o senador oscilou de 50% para 51%. O atual presidente teve uma variação de 50% para 49%.

Com a mudança, o empate numérico virou uma diferença de dois pontos para Flávio. Os dois seguem tecnicamente empatados na véspera da votação.

Além dos votos totais, o instituto também divulgou os números de votos válidos com propensão ao voto. O Datafolha considera o impacto da abstenção para dimensionar o segmento com alta propensão a votar, que reúne eleitores que moram perto do local de votação e foram votar no primeiro turno.

Nesse recorte, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%. Esse grupo corresponde a 76% dos entrevistados.

Já no segmento de média e baixa propensão, que representa 24% dos entrevistados, o atual presidente lidera com 52%, enquanto o senador aparece com 48%.

No cálculo de votos totais, considerando votos em branco, nulos e eleitores indecisos, o candidato do PL registra 48% e o petista aparece com 47%. Brancos e nulos somam 3% e os indecisos são 2%.

A pesquisa espontânea, quando os eleitores não são apresentados a nenhuma lista, Flávio Bolsonaro aparece com 47%; no levantamento anterior eram 46%. Lula seguiu com 45%. Brancos e nulos são 3% e indecisos aparecem com 4%.

A pesquisa Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09540/2026.

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Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa Datafolha para presidente neste sábado, 24? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos na simulação de segundo turno, contra 49% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.

O que mudou em relação à pesquisa Datafolha anterior? ＋

Flávio Bolsonaro passou de 50% para 51% dos votos válidos, enquanto Lula passou de 50% para 49%. O levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, mostrava empate numérico entre os candidatos.

Qual é o resultado da pesquisa entre os eleitores com alta propensão a votar? ＋

Flávio Bolsonaro registra 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Esse segmento representa 76% dos entrevistados e considera eleitores que moram perto do local de votação e compareceram às urnas no primeiro turno.

Como está a disputa entre os eleitores com média e baixa propensão a votar? ＋

Lula aparece com 52% dos votos válidos nesse grupo, enquanto Flávio Bolsonaro registra 48%. O segmento corresponde a 24% dos entrevistados pelo Datafolha.

Qual é o resultado da pesquisa considerando os votos totais? ＋

Flávio Bolsonaro tem 48% das intenções de voto, contra 47% de Lula. Os votos em branco e nulos somam 3%, enquanto 2% dos entrevistados estão indecisos.

Qual é o resultado da pesquisa espontânea para presidente? ＋

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Flávio Bolsonaro aparece com 47%, contra 45% de Lula. Brancos e nulos representam 3%, e os indecisos somam 4%.

Qual é a margem de erro e a metodologia da pesquisa Datafolha? ＋

O Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

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