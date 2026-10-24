RESUMO ＋ A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 49% de Lula (PT). Os candidatos seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Entre os eleitores com alta propensão a votar, o senador registra 52%, enquanto o presidente tem 48%. O levantamento ouviu 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, o senador oscilou de 50% para 51%. O atual presidente teve uma variação de 50% para 49%.

Com a mudança, o empate numérico virou uma diferença de dois pontos para Flávio. Os dois seguem tecnicamente empatados na véspera da votação.

Além dos votos totais, o instituto também divulgou os números de votos válidos com propensão ao voto. O Datafolha considera o impacto da abstenção para dimensionar o segmento com alta propensão a votar, que reúne eleitores que moram perto do local de votação e foram votar no primeiro turno.

Nesse recorte, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%. Esse grupo corresponde a 76% dos entrevistados.

Já no segmento de média e baixa propensão, que representa 24% dos entrevistados, o atual presidente lidera com 52%, enquanto o senador aparece com 48%.

No cálculo de votos totais, considerando votos em branco, nulos e eleitores indecisos, o candidato do PL registra 48% e o petista aparece com 47%. Brancos e nulos somam 3% e os indecisos são 2%.

A pesquisa espontânea, quando os eleitores não são apresentados a nenhuma lista, Flávio Bolsonaro aparece com 47%; no levantamento anterior eram 46%. Lula seguiu com 45%. Brancos e nulos são 3% e indecisos aparecem com 4%.

A pesquisa Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09540/2026.