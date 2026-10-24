(Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18h38.
Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 19h03.
A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 49% de Lula (PT). Os candidatos seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Entre os eleitores com alta propensão a votar, o senador registra 52%, enquanto o presidente tem 48%. O levantamento ouviu 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 24.
Na comparação com o levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, o senador oscilou de 50% para 51%. O atual presidente teve uma variação de 50% para 49%.
Com a mudança, o empate numérico virou uma diferença de dois pontos para Flávio. Os dois seguem tecnicamente empatados na véspera da votação.
Além dos votos totais, o instituto também divulgou os números de votos válidos com propensão ao voto. O Datafolha considera o impacto da abstenção para dimensionar o segmento com alta propensão a votar, que reúne eleitores que moram perto do local de votação e foram votar no primeiro turno.
Nesse recorte, Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registra 48%. Esse grupo corresponde a 76% dos entrevistados.
Já no segmento de média e baixa propensão, que representa 24% dos entrevistados, o atual presidente lidera com 52%, enquanto o senador aparece com 48%.
No cálculo de votos totais, considerando votos em branco, nulos e eleitores indecisos, o candidato do PL registra 48% e o petista aparece com 47%. Brancos e nulos somam 3% e os indecisos são 2%.
A pesquisa espontânea, quando os eleitores não são apresentados a nenhuma lista, Flávio Bolsonaro aparece com 47%; no levantamento anterior eram 46%. Lula seguiu com 45%. Brancos e nulos são 3% e indecisos aparecem com 4%.
A pesquisa Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09540/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos na simulação de segundo turno, contra 49% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.
Flávio Bolsonaro passou de 50% para 51% dos votos válidos, enquanto Lula passou de 50% para 49%. O levantamento anterior, divulgado na quinta-feira, 22, mostrava empate numérico entre os candidatos.
Flávio Bolsonaro registra 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Esse segmento representa 76% dos entrevistados e considera eleitores que moram perto do local de votação e compareceram às urnas no primeiro turno.
Lula aparece com 52% dos votos válidos nesse grupo, enquanto Flávio Bolsonaro registra 48%. O segmento corresponde a 24% dos entrevistados pelo Datafolha.
Flávio Bolsonaro tem 48% das intenções de voto, contra 47% de Lula. Os votos em branco e nulos somam 3%, enquanto 2% dos entrevistados estão indecisos.
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Flávio Bolsonaro aparece com 47%, contra 45% de Lula. Brancos e nulos representam 3%, e os indecisos somam 4%.
O Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.