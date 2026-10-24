Pesquisa AtlasIntel: Cadu tem 51,1% e Allyson 48,9% no 2º turno no RN

A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, aponta um cenário de empate técnico em votos válidos na simulação de segundo turno para o governo do Rio Grande do Norte. O candidato Cadu de Lula (PT) pontua com 51,1%, contra 48,9% de Allyson (União Brasil).

A diferença coloca os adversários dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Ao considerar os votos totais, que incluem brancos e nulos, o cenário de indefinição persiste.

O candidato petista registra 49%, enquanto o nome do União Brasil alcança 47%. O índice de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo é de 2,6%, e os que não sabem somam 1,4%.

Atual presidente consolida maioria em votos válidos

No levantamento focado no segundo turno para a Presidência da República, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta ampla vantagem no estado potiguar.

Na exclusiva contagem de votos válidos, o petista alcança 63% da preferência do eleitorado local.

O seu adversário direto na simulação estadual, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marca 37% dos votos válidos.

Ao analisar o recorte absoluto de intenções de voto, o petista lidera com 61,7%, contra 36,2% do parlamentar, além de 2,2% que declaram voto nulo, branco ou indecisão.

Contrastes na avaliação das gestões executivas

Os números revelam divergências na percepção dos eleitores sobre as atuais gestões. O presidente Lula tem 61% de aprovação e 36% de desaprovação no estado. Em relação ao desempenho de mandato, 52% classificam como ótimo ou bom, enquanto 34% o consideram ruim ou péssimo.

Na esfera estadual, a atual governadora Fátima Bezerra (PT) enfrenta 56% de desaprovação, contra 33% de aprovação de seu governo.

O peso religioso e regional na corrida estadual

O empate técnico pela sucessão estadual é sustentado por recortes demográficos distintos. Cadu de Lula consolida sua melhor fatia entre eleitores católicos, com 53,1%, e na mesorregião do Agreste e Leste Potiguar, onde atinge 51,6% das intenções totais de voto.

Por outro lado, Allyson demonstra força expressiva no segmento religioso opositor. O candidato do União Brasil marca 72,5% entre os evangélicos, além de registrar vantagem estratégica na região Central Potiguar, abocanhando 54,3% da preferência regional.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.780 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo RN-07127/2026 e BR-05581/2026.