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Pesquisa AtlasIntel: Cadu tem 51,1% e Allyson 48,9% no 2º turno no RN

Cenário aponta empate técnico em votos válidos para o governo do Rio Grande do Norte, enquanto atual presidente mantém ampla vantagem sobre adversário na disputa nacional

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18h44.

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A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, aponta um cenário de empate técnico em votos válidos na simulação de segundo turno para o governo do Rio Grande do Norte. O candidato Cadu de Lula (PT) pontua com 51,1%, contra 48,9% de Allyson (União Brasil).

A diferença coloca os adversários dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Ao considerar os votos totais, que incluem brancos e nulos, o cenário de indefinição persiste.

O candidato petista registra 49%, enquanto o nome do União Brasil alcança 47%. O índice de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo é de 2,6%, e os que não sabem somam 1,4%.

Atual presidente consolida maioria em votos válidos

No levantamento focado no segundo turno para a Presidência da República, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta ampla vantagem no estado potiguar.

Na exclusiva contagem de votos válidos, o petista alcança 63% da preferência do eleitorado local.

O seu adversário direto na simulação estadual, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), marca 37% dos votos válidos.

Ao analisar o recorte absoluto de intenções de voto, o petista lidera com 61,7%, contra 36,2% do parlamentar, além de 2,2% que declaram voto nulo, branco ou indecisão.

Contrastes na avaliação das gestões executivas

Os números revelam divergências na percepção dos eleitores sobre as atuais gestões. O presidente Lula tem 61% de aprovação e 36% de desaprovação no estado. Em relação ao desempenho de mandato, 52% classificam como ótimo ou bom, enquanto 34% o consideram ruim ou péssimo.

Na esfera estadual, a atual governadora Fátima Bezerra (PT) enfrenta 56% de desaprovação, contra 33% de aprovação de seu governo.

O peso religioso e regional na corrida estadual

O empate técnico pela sucessão estadual é sustentado por recortes demográficos distintos. Cadu de Lula consolida sua melhor fatia entre eleitores católicos, com 53,1%, e na mesorregião do Agreste e Leste Potiguar, onde atinge 51,6% das intenções totais de voto.

Por outro lado, Allyson demonstra força expressiva no segmento religioso opositor. O candidato do União Brasil marca 72,5% entre os evangélicos, além de registrar vantagem estratégica na região Central Potiguar, abocanhando 54,3% da preferência regional.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.780 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo RN-07127/2026 e BR-05581/2026.

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