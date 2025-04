Em SP, temporal deixa quase 100 mil imóveis sem luz e capital é colocada em estado de atenção

As chuvas que atingem a Grande São Paulo nesta quinta-feira (10) deixaram cerca de 98.000 imóveis sem luz na região metropolitana, contando apenas as cidades que são de responsabilidade da Enel. Na capital, segundo os dados divulgados às 13h, eram 60.541, o equivalente a 1% dos clientes da empresa no município.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Segundo o órgão, áreas de instabilidade vindas do interior se espalham pelo município e imagens do radar meteorológico do CGE apontam chuva forte com potencial de granizo nas Zonas Oeste e Leste, em especial nas regiões de Lapa, Pinheiros e Penha.

Ao longo de todo o dia, o tempo permanece instável, com potencial para alagamentos e quedas de árvores. Granizo já foi registrado nesta quinta em Interlagos, na Zona Sul, e na Vila Formosa e em Guilhermina Esperança, na Zona Leste. Foram registrados, até o momento, quatro pontos de alagamento, sendo que dois permanecem ativos: na Avenida Itaquera, na Zona Leste, e na Avenida Vital Brasil, na Zona Oeste.

Incidentes e impactos na cidade

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados até o momento doze chamados para quedas de árvores em bairros como Itaim Bibi, Pinheiros, Itaquera e Carrão. A corporação também recebeu um chamado para uma enchente no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte.