O ano de 2007 ficou marcado pelos bons ventos na economia brasileira. Entre os fatos positivos, destaca-se a expansão do crédito oferecido pelos bancos, que chegou a 34% do Produto Interno Bruto (PIB). No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo (atual B3) bateu recordes seguidos ao longo do ano, fechando em patamares superiores a 65 mil pontos.

O ano só não foi melhor na economia por causa da crise do mercado imobiliário, nos Estados Unidos, cujos primeiros efeitos respingaram em maior ou menor intensidade em todo o mundo. No Brasil, o início da crise americana impediu um crescimento mais vigoroso da nossa economia. Mesmo assim, o crescimento do PIB naquele ano foi de 6,1%, um resultado considerado bastante positivo. Na esteira do otimismo, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

No setor aéreo, um outro grave acidente, desta vez com um Airbus A320 da TAM, chocou os brasileiros. O avião se acidentou ao pousar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, provocando a morte de 199 pessoas. Uma boa notícia foi a compra da Varig pela Gol. A transação de US$ 320 milhões colocou fim à grave crise vivida pela Varig, que reinou durante anos como a maior companhia aérea do Brasil. Por outro lado, a empresa BRA, que tinha um foco grande em voos fretados, entrou com pedido de recuperação judicial naquele ano e acabou encerrando as atividades posteriormente.

O agronegócio brilhou naquele ano em MELHORES E MAIORES e a grande campeã em 2007 foi a Usina Santa Elisa, complexo sucroalcooleiro controlado pela família Biagi e instalado na região de Ribeirão Preto (SP). Com um faturamento de US$ 361 milhões no ano anterior, a empresa conseguiu capitalizar o boom mundial do etanol e tornou-se uma gigante energética.

O ano de 2007 também foi muito importante para os católicos brasileiros. Em maio, o papa Bento 16 visitou o Brasil, com visitas às cidades de São Paulo e Aparecida (SP). Durante a viagem, Bento 16 anunciou a canonização de Frei Galvão, o primeiro santo católico nascido no Brasil. Nos Estados Unidos, o rabino Henry Sobel, um dos principais líderes religiosos do Brasil, foi detido acusado pelo furto de gravatas. Posteriormente, o rabino disse que o furto foi uma “falha moral” e acabou sendo afastado da Congregação Israelita Paulista (CIP).

Para os amantes da tecnologia, 2007 marcou o início da versão em português do Youtube. Um dos primeiros vídeos compartilhados na plataforma no país foi “confissões de um emo”, em que um adolescente faz diversas confissões pessoais recheadas de bom humor.