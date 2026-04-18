Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Amazonas?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, o Amazonas tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelo pré-candidato ao governo do estado Omar Aziz (PSD), Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

No último pleito eleitoral, Aziz foi reeleito. Ele concorreu contra Arthur Neto (MDB), Bessa (sem partido), Coronel Menezes (PP), Luiz Castro (sem partido), Marília Freire (PCdoB) e Pastor Peter Miranda (sem partido).

O senador ocupará o cargo até 2031, mas os senadores Eduardo Braga e Plínio Valério terminam seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas do Amazonas no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Amazonas, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Amazonas ao Senado:

Capitão Alberto Neto (PL)

Deputado federal, tem formação militar e foi oficial da Polícia Militar (PM) do Amazonas. Sua atuação política é voltada principalmente para a segurança pública. Chegou a disputar o segundo turno pela Prefeitura de Manaus em 2024.

Chris Melchior (PSB)

Advogada de formação, Melchior foi a escolhida do Partido Socialista Brasileiro para disputar a corrida ao Senado em 2026. A principal bandeira da pré-candidata são os direitos das mulheres.

Eduardo Braga (MDB)

Tentando a reeleição, Braga possui longa trajetória política. O senador já foi prefeito de Manaus, duas vezes governador do Amazonas e ministro de Minas e Energia no governo Dilma Rousseff.

Ismael Munduruku (Rede)

Ismael Munduruku é o cacique do Parque das Tribos, uma comunidade indígena em Manaus onde vivem diferentes etnias. O pré-candidato é agrimensor, topógrafo e uma liderança de destaque na representação dos povos indígenas.

Marcelo Ramos (PT)

Ex-deputado federal, Ramos também já foi vereador de Manaus e deputado estadual. Foi o nome do Partido dos Trabalhadores à prefeitura de Manaus nas eleições de 2024.

Marcos Rotta (Avante)

Ex-chefe da Casa Civil do Amazonas, Rotta já foi deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de Manaus. O pré-candidato do Avante já ocupou o cargo de secretário municipal de Infraestrutura da capital amazonense.

Plínio Valério (PSDB)

Em seu último ano de mandato, o senador também deve buscar a reeleição. Jornalista, construiu sua carreira política como vereador em Manaus e deputado federal. Defensor da BR-319, agiu para barrar a demarcação de terras indígenas e é crítico de operações contra o garimpo ilegal na região amazônica.

Rodrigo Sá (PP)

Delegado da Polícia Civil e vereador em Manaus, Rodrigo Sá é um dos nomes conservadores cotados para disputar o Senado. Foi diretor-presidente do Detran-AM e defende, sobretudo, a bandeira da segurança pública.

Wilson Lima (União Brasil)

Ex-governador do Amazonas, Lima deixou o cargo para disputar o Senado nas eleições de 2026. Jornalista de formação, foi apresentador de televisão antes de ingressar na carreira política. Foi governador do estado duas vezes, inclusive durante a pandemia de Covid-19.