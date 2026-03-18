AtlasIntel: Maria do Carmo e Omar Aziz empatam na disputa pelo governo do AM

Governo do Amazonas: estado escolherá novo governador em 2026 (Reprodução/Redes sociais)
Colaboradora
Publicado em 18 de março de 2026 às 10h35.
A pré-candidata ao governo do Amazonas Maria do Carmo (PL) e o senador Omar Aziz (PSD) aparecem tecnicamente empatados na disputa pelo cargo, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 18.
Em um dos cenários estimulados de primeiro turno, Maria do Carmo aparece com 41,8% das intenções de voto, enquanto Omar Aziz aparece com 40,4%. Apesar de 1,4 ponto percentual de diferença, os dois são considerados tecnicamente empatados por causa da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa.
Outro cenário, em que os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentassem apoio a um dos candidatos, Maria do Carmo teria uma leve alteração no percentual de intenções de voto para o governo do Amazonas: 42,8%. Já Omar Oziz teria 40,5%.
A pesquisa também testou o apoio do governador Wilson Lima (AM) para Tadeu Souza, que cresceria 0,1% com o cabo eleitoral.
Já no segundo turno, Maria do Carmo e Omar Aziz seguem tecnicamente empatados. A candidata do PL teria 45,3% dos votos, enquanto Omar Aziz teria 44,9%. Quando colocada em um eventual segundo turno contra David Almeida (Avante), ela conseguiria uma vantagem de mais de 20 pontos percentuais.
Em um terceiro cenário de ventual segundo turno, Omar Aziz conseguiria a liderança com distância de David Almeida, com mais de 30 pontos percentuais de diferença.
A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.