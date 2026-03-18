AtlasIntel: Maria do Carmo e Omar Aziz empatam na disputa pelo governo do AM

A pré-candidata ao governo do Amazonas Maria do Carmo (PL) e o senador Omar Aziz (PSD) aparecem tecnicamente empatados na disputa pelo cargo, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 18.

Em um dos cenários estimulados de primeiro turno, Maria do Carmo aparece com 41,8% das intenções de voto, enquanto Omar Aziz aparece com 40,4%. Apesar de 1,4 ponto percentual de diferença, os dois são considerados tecnicamente empatados por causa da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa.

Outro cenário, em que os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentassem apoio a um dos candidatos, Maria do Carmo teria uma leve alteração no percentual de intenções de voto para o governo do Amazonas: 42,8%. Já Omar Oziz teria 40,5%.

A pesquisa também testou o apoio do governador Wilson Lima (AM) para Tadeu Souza, que cresceria 0,1% com o cabo eleitoral.

Já no segundo turno, Maria do Carmo e Omar Aziz seguem tecnicamente empatados. A candidata do PL teria 45,3% dos votos, enquanto Omar Aziz teria 44,9%. Quando colocada em um eventual segundo turno contra David Almeida (Avante), ela conseguiria uma vantagem de mais de 20 pontos percentuais.

Em um terceiro cenário de ventual segundo turno, Omar Aziz conseguiria a liderança com distância de David Almeida, com mais de 30 pontos percentuais de diferença.

A pesquisa AtlasIntel no Amazonas foi feita com 1.138 entrevistados, selecionados por recrutagem aleatória, no período entre 11 e 15 de março.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06921/2026.

Pesquisa para governador no Amazonas - AtlasIntel (Março 2026)

1º turno

Cenário 1

Maria do Carmo (PL) - 41,8%

Omar Aziz (PSD) - 40,4%

David Almeida (Avante) - 9,9%

Tadeu Souza (PP) - 1%

Voto branco/Nulo - 5,2%

Não sei - 1,7%

Cenário 2

Maria do Carmo (PL) - 42,2%

Omar Aziz (PSD) - 40,6%

David Almeida (Avante) - 9,7%

Voto branco/Nulo - 6,4%

Não sei - 1,1%

Cenário 3

Maria do Carmo (PL) com apoio de Flávio Bolsonar - 42,8%

Omar Aziz (PSD) com apoio de Lula - 40,5%

David Almeida (Avante) - 10%

Tadeu Souza (PP) com apoio de Wilson Lima - 1,1%

Voto branco/Nulo - 4,8%

Não sei - 0,8%

2º turno

Cenário 1

Maria do Carmo (PL) - 45,3%

Omar Aziz (PSD) - 44,9%

Voto branco/Nulo/Não sei - 9,8%

Cenário 2

Maria do Carmo (PL) - 46%

David Almeida (Avante) - 20,5%

Voto branco/Nulo/Não sei - 33,5%

Cenário 3