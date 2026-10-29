Lula virou eleição em 211 cidades no 2º turno; Flávio Bolsonaro reverteu resultado em uma

Eleições 2026: cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate (Ricardo Stuckert/Flickr)
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Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06h00.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios no segundo turno das eleições de 2026, contra 2.695 de Flávio Bolsonaro (PL). O petista reverteu o resultado do primeiro turno em 211 cidades, enquanto Flávio conseguiu a virada em apenas uma. Lula teve seu maior percentual de votos em Carnaubeira da Penha (PE), e Flávio, em Nova Pádua (RS). A diferença entre os candidatos se movimentou a favor de Lula em 96,7% dos municípios brasileiros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno da Eleição Presidencial de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 2.695 cidades. A cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate, segundo a contabilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Apesar da proximidade na quantidade de municípios conquistados por cada candidato, o resultado nacional também depende do peso eleitoral de cada cidade. Salvador, na Bahia, é um exemplo dessa disparidade: a capital, onde Lula venceu, registrou 1.575.824 votos válidos. Já Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, cidade que mais votou em Flávio Bolsonaro, com 90,56% dos votos, teve apenas 2.087 votos válidos.
No resultado final, Lula terminou o segundo turno com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de 4.430.191 votos, equivalente a 3,57 pontos percentuais, segundo os números informados.
O maior percentual de votos válidos para Lula foi registrado em Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, onde o presidente eleito recebeu 92,34% dos votos, contra 7,66% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de 84,68 pontos percentuais.
O Nordeste concentra a maior parte dos municípios em que Lula obteve seus percentuais mais elevados. Entre os dez municípios com maior apoio ao petista, quatro ficam no Piauí e três em Pernambuco. A lista também inclui cidades do Amazonas, de Alagoas e do Maranhão.
Em Bonfim do Piauí, Lula teve 91,25% dos votos válidos. Em Fartura do Piauí, foram 91,24%, e, em Guaribas, 91,11%.
Barreirinha, no Amazonas, aparece na quinta posição, com 90,90% dos votos válidos para Lula. Foi também o município com o maior número de votos válidos entre os dez em que o petista teve seus maiores percentuais: 17.338.
Flávio Bolsonaro teve seu melhor resultado proporcional em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, onde conquistou 90,56% dos votos válidos, contra 9,44% de Lula. A diferença entre os dois candidatos foi de 81,12 pontos percentuais.
Os dez municípios em que Flávio teve seus maiores percentuais ficam na região Sul. A lista é formada por cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.
Vespasiano Corrêa (RS) aparece em segundo lugar, com 87,82% dos votos válidos para Flávio. Em Monte Belo do Sul, também no estado, o candidato teve 86,83%. Pinto Bandeira, gaúcha, registrou 86,58%.
O ranking inclui ainda Rio Fortuna, em Santa Catarina, com 86,35%, e Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, no Paraná, com 86% e 84,55%, respectivamente.
A comparação entre os dois turnos mostra que Lula reverteu o resultado da primeira votação em 211 municípios. Flávio Bolsonaro, por sua vez, virou o resultado em uma cidade: Uirapuru, em Goiás, onde venceu por uma diferença de 18 votos.
Lula venceu nos dois turnos em 2.662 municípios, enquanto Flávio manteve a vitória nas duas votações em 2.694 cidades. Três municípios tiveram empate em um dos turnos.
A margem entre os candidatos também mudou de direção ao longo da disputa. Em 96,7% dos municípios, a diferença entre eles se movimentou a favor de Lula.
Nas 182 cidades em que a margem caminhou na direção de Flávio, 79 ficam no Rio Grande do Sul e 29 em Santa Catarina. Os dois estados concentram, portanto, 108 desses municípios.
Lula venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo os dados do TSE. Flávio Bolsonaro venceu em 2.695 cidades, e houve um empate em Marquinho, no Paraná.
Flávio Bolsonaro venceu em 2.695 municípios no segundo turno. Seus maiores percentuais de votos foram registrados em cidades da região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.
Lula reverteu o resultado do primeiro turno em 211 municípios. Flávio Bolsonaro conseguiu virar a disputa em apenas uma cidade, Uirapuru, em Goiás, onde venceu por uma diferença de 18 votos.
Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, registrou o maior percentual de votos para Lula no segundo turno, com 92,34% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 7,66% no município.
Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, foi o município em que Flávio Bolsonaro teve seu melhor desempenho proporcional, com 90,56% dos votos válidos. Lula recebeu 9,44% na cidade.
Marquinho, no Paraná, foi o único município brasileiro em que Lula e Flávio Bolsonaro terminaram empatados no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
O resultado presidencial é definido pelo total de votos válidos, e não pela quantidade de municípios vencidos. Cidades com eleitorados maiores têm mais peso na soma nacional. Lula recebeu 64,26 milhões de votos, equivalentes a 51,79% dos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59,83 milhões, ou 48,21%.