Lula virou eleição em 211 cidades no 2º turno; Flávio Bolsonaro reverteu resultado em uma

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios no segundo turno das eleições de 2026, contra 2.695 de Flávio Bolsonaro (PL). O petista reverteu o resultado do primeiro turno em 211 cidades, enquanto Flávio conseguiu a virada em apenas uma. Lula teve seu maior percentual de votos em Carnaubeira da Penha (PE), e Flávio, em Nova Pádua (RS). A diferença entre os candidatos se movimentou a favor de Lula em 96,7% dos municípios brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno da Eleição Presidencial de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 2.695 cidades. A cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate, segundo a contabilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar da proximidade na quantidade de municípios conquistados por cada candidato, o resultado nacional também depende do peso eleitoral de cada cidade. Salvador, na Bahia, é um exemplo dessa disparidade: a capital, onde Lula venceu, registrou 1.575.824 votos válidos. Já Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, cidade que mais votou em Flávio Bolsonaro, com 90,56% dos votos, teve apenas 2.087 votos válidos.

No resultado final, Lula terminou o segundo turno com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de 4.430.191 votos, equivalente a 3,57 pontos percentuais, segundo os números informados.

Onde Lula foi mais forte

O maior percentual de votos válidos para Lula foi registrado em Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, onde o presidente eleito recebeu 92,34% dos votos, contra 7,66% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de 84,68 pontos percentuais.

O Nordeste concentra a maior parte dos municípios em que Lula obteve seus percentuais mais elevados. Entre os dez municípios com maior apoio ao petista, quatro ficam no Piauí e três em Pernambuco. A lista também inclui cidades do Amazonas, de Alagoas e do Maranhão.

Em Bonfim do Piauí, Lula teve 91,25% dos votos válidos. Em Fartura do Piauí, foram 91,24%, e, em Guaribas, 91,11%.

Barreirinha, no Amazonas, aparece na quinta posição, com 90,90% dos votos válidos para Lula. Foi também o município com o maior número de votos válidos entre os dez em que o petista teve seus maiores percentuais: 17.338.

Onde Flávio Bolsonaro foi mais forte

Flávio Bolsonaro teve seu melhor resultado proporcional em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, onde conquistou 90,56% dos votos válidos, contra 9,44% de Lula. A diferença entre os dois candidatos foi de 81,12 pontos percentuais.

Os dez municípios em que Flávio teve seus maiores percentuais ficam na região Sul. A lista é formada por cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Vespasiano Corrêa (RS) aparece em segundo lugar, com 87,82% dos votos válidos para Flávio. Em Monte Belo do Sul, também no estado, o candidato teve 86,83%. Pinto Bandeira, gaúcha, registrou 86,58%.

O ranking inclui ainda Rio Fortuna, em Santa Catarina, com 86,35%, e Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, no Paraná, com 86% e 84,55%, respectivamente.

Onde Lula virou

A comparação entre os dois turnos mostra que Lula reverteu o resultado da primeira votação em 211 municípios. Flávio Bolsonaro, por sua vez, virou o resultado em uma cidade: Uirapuru, em Goiás, onde venceu por uma diferença de 18 votos.

Lula venceu nos dois turnos em 2.662 municípios, enquanto Flávio manteve a vitória nas duas votações em 2.694 cidades. Três municípios tiveram empate em um dos turnos.

A margem entre os candidatos também mudou de direção ao longo da disputa. Em 96,7% dos municípios, a diferença entre eles se movimentou a favor de Lula.

Nas 182 cidades em que a margem caminhou na direção de Flávio, 79 ficam no Rio Grande do Sul e 29 em Santa Catarina. Os dois estados concentram, portanto, 108 desses municípios.