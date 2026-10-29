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Lula virou eleição em 211 cidades no 2º turno; Flávio Bolsonaro reverteu resultado em uma

Lula reverteu o resultado da primeira votação em 211 municípios. Flávio Bolsonaro, por sua vez, virou o resultado em uma cidade: Uirapuru, em Goiás, onde venceu por 18 votos

Eleições 2026: cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate (Ricardo Stuckert/Flickr)

Eleições 2026: cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate (Ricardo Stuckert/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06h00.

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RESUMO ＋

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios no segundo turno das eleições de 2026, contra 2.695 de Flávio Bolsonaro (PL). O petista reverteu o resultado do primeiro turno em 211 cidades, enquanto Flávio conseguiu a virada em apenas uma. Lula teve seu maior percentual de votos em Carnaubeira da Penha (PE), e Flávio, em Nova Pádua (RS). A diferença entre os candidatos se movimentou a favor de Lula em 96,7% dos municípios brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno da Eleição Presidencial de 2026, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 2.695 cidades. A cidade de Marquinho, no Paraná, foi a única em que houve um empate, segundo a contabilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apesar da proximidade na quantidade de municípios conquistados por cada candidato, o resultado nacional também depende do peso eleitoral de cada cidade. Salvador, na Bahia, é um exemplo dessa disparidade: a capital, onde Lula venceu, registrou 1.575.824 votos válidos. Já Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, cidade que mais votou em Flávio Bolsonaro, com 90,56% dos votos, teve apenas 2.087 votos válidos.

No resultado final, Lula terminou o segundo turno com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de 4.430.191 votos, equivalente a 3,57 pontos percentuais, segundo os números informados.

Onde Lula foi mais forte

O maior percentual de votos válidos para Lula foi registrado em Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, onde o presidente eleito recebeu 92,34% dos votos, contra 7,66% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de 84,68 pontos percentuais.

O Nordeste concentra a maior parte dos municípios em que Lula obteve seus percentuais mais elevados. Entre os dez municípios com maior apoio ao petista, quatro ficam no Piauí e três em Pernambuco. A lista também inclui cidades do Amazonas, de Alagoas e do Maranhão.

Em Bonfim do Piauí, Lula teve 91,25% dos votos válidos. Em Fartura do Piauí, foram 91,24%, e, em Guaribas, 91,11%.

Barreirinha, no Amazonas, aparece na quinta posição, com 90,90% dos votos válidos para Lula. Foi também o município com o maior número de votos válidos entre os dez em que o petista teve seus maiores percentuais: 17.338.

Onde Flávio Bolsonaro foi mais forte

Flávio Bolsonaro teve seu melhor resultado proporcional em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, onde conquistou 90,56% dos votos válidos, contra 9,44% de Lula. A diferença entre os dois candidatos foi de 81,12 pontos percentuais.

Os dez municípios em que Flávio teve seus maiores percentuais ficam na região Sul. A lista é formada por cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Vespasiano Corrêa (RS) aparece em segundo lugar, com 87,82% dos votos válidos para Flávio. Em Monte Belo do Sul, também no estado, o candidato teve 86,83%. Pinto Bandeira, gaúcha, registrou 86,58%.

O ranking inclui ainda Rio Fortuna, em Santa Catarina, com 86,35%, e Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, no Paraná, com 86% e 84,55%, respectivamente.

Onde Lula virou

A comparação entre os dois turnos mostra que Lula reverteu o resultado da primeira votação em 211 municípios. Flávio Bolsonaro, por sua vez, virou o resultado em uma cidade: Uirapuru, em Goiás, onde venceu por uma diferença de 18 votos.

Lula venceu nos dois turnos em 2.662 municípios, enquanto Flávio manteve a vitória nas duas votações em 2.694 cidades. Três municípios tiveram empate em um dos turnos.

A margem entre os candidatos também mudou de direção ao longo da disputa. Em 96,7% dos municípios, a diferença entre eles se movimentou a favor de Lula.

Nas 182 cidades em que a margem caminhou na direção de Flávio, 79 ficam no Rio Grande do Sul e 29 em Santa Catarina. Os dois estados concentram, portanto, 108 desses municípios.

Perguntas frequentes

Em quantas cidades Lula venceu nas eleições de 2026? ＋

Lula venceu em 2.875 municípios brasileiros no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo os dados do TSE. Flávio Bolsonaro venceu em 2.695 cidades, e houve um empate em Marquinho, no Paraná.

Em quantas cidades Flávio Bolsonaro venceu em 2026? ＋

Flávio Bolsonaro venceu em 2.695 municípios no segundo turno. Seus maiores percentuais de votos foram registrados em cidades da região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Em quantas cidades Lula virou o resultado no segundo turno? ＋

Lula reverteu o resultado do primeiro turno em 211 municípios. Flávio Bolsonaro conseguiu virar a disputa em apenas uma cidade, Uirapuru, em Goiás, onde venceu por uma diferença de 18 votos.

Qual cidade deu o maior percentual de votos para Lula? ＋

Carnaubeira da Penha, em Pernambuco, registrou o maior percentual de votos para Lula no segundo turno, com 92,34% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 7,66% no município.

Qual cidade deu o maior percentual de votos para Flávio Bolsonaro? ＋

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, foi o município em que Flávio Bolsonaro teve seu melhor desempenho proporcional, com 90,56% dos votos válidos. Lula recebeu 9,44% na cidade.

Qual cidade teve empate entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Marquinho, no Paraná, foi o único município brasileiro em que Lula e Flávio Bolsonaro terminaram empatados no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Por que Lula venceu mesmo com uma diferença pequena no número de cidades? ＋

O resultado presidencial é definido pelo total de votos válidos, e não pela quantidade de municípios vencidos. Cidades com eleitorados maiores têm mais peso na soma nacional. Lula recebeu 64,26 milhões de votos, equivalentes a 51,79% dos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59,83 milhões, ou 48,21%.

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