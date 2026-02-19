Futura: Zucco lidera cenários de 1º turno no RS, mas empata com Brizola no 2º

Zucco e Brizola: O instituto simulou três cenários de primeiro turno (Agência Câmara/Instagram/Montagem/Flickr)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13h07.
Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 13h11.
O deputado federal Luciano Zucco (PL) lidera cenários de primeiro turno da disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex, divulgada nesta quinta-feira, 19.
Nos cenários de segundo turno, o parlamentar do PL aparece tecnicamente empatado com a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais.Tanto Zucco quanto Brizola superam os demais nomes testados nas simulações de segundo turno.
O instituto simulou três cenários de primeiro turno.
No primeiro, Zucco aparece com 27,4% das intenções de voto, seguido pela ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) com 17% e pelo também ex-deputado Edegar Pretro (PT). O vice-governador Gabriel Souza (MDB) tem 6%, Covatti Filho, 4,6%, e Evandro Augusto, 0,8%.
No segundo cenário, Zucco tem 27,5%, Brizola, 19,5% e Pretto, 17,3% das intenções de voto. Os demais nomes testados não passam de 6% cada.
Na última simulação, o deputado federal registra 28,9%, a ex-deputada estadual aparece com 20,9% e o ex-deputado, 17,3%.
O Futura não testou cenários isolados apenas com Pretto ou apenas com Brizola. PT e PDT negociam uma possível aliança no estado, o que pode alterar a configuração da disputa.
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ter recebido aval do dirigente petista Edinho Silva para que o nome de Brizola lidere o campo progressista no Rio Grande do Sul.
A ex-deputada também se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para defender sua candidatura ao Palácio Piratini.
Nos cenários de segundo turno, Zucco lidera a maior parte das simulações testadas pelo instituto. Contra Edegar Pretto, por exemplo, o deputado do PL marca 40,2%, enquanto o petista soma 31,3%. Nessa configuração, brancos e nulos chegam a 17%, e indecisos representam 11,4%.
Quando enfrenta Juliana Brizola, o cenário se torna mais apertado. A pedetista registra 39,3% ante 37,7% de Zucco, configurando empate técnico na margem de erro. Brancos e nulos atingem 14,7%, e 8,2% se declaram indecisos.
Há ainda simulações em que Zucco aparece com 42% diante de 17,8% de Gabriel Souza, com 26,6% de brancos e nulos. Em outro cenário, o parlamentar alcança 44,1%, enquanto Marcelo Maranata soma 10,8%, e os votos em branco e nulos se aproximam de 30%.
Juliana Brizola também lidera em simulações específicas. Em um eventual confronto contra Gabriel Souza, ela atinge 42,5%, com 22,9% do adversário, enquanto 24,1% optam por branco ou nulo.
A pesquisa Futura ouviu 800 eleitores do Rio de Grande do Sul entre os dias 9 e 10 de fevereiro por meio do CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento está registado no TSE com o número RS-03300/2026.
