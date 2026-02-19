Futura: Zucco lidera cenários de 1º turno no RS, mas empata com Brizola no 2º

O deputado federal Luciano Zucco (PL) lidera cenários de primeiro turno da disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex, divulgada nesta quinta-feira, 19.

Nos cenários de segundo turno, o parlamentar do PL aparece tecnicamente empatado com a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Tanto Zucco quanto Brizola superam os demais nomes testados nas simulações de segundo turno.

O instituto simulou três cenários de primeiro turno.

No primeiro, Zucco aparece com 27,4% das intenções de voto, seguido pela ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) com 17% e pelo também ex-deputado Edegar Pretro (PT). O vice-governador Gabriel Souza (MDB) tem 6%, Covatti Filho, 4,6%, e Evandro Augusto, 0,8%.

No segundo cenário, Zucco tem 27,5%, Brizola, 19,5% e Pretto, 17,3% das intenções de voto. Os demais nomes testados não passam de 6% cada.

Na última simulação, o deputado federal registra 28,9%, a ex-deputada estadual aparece com 20,9% e o ex-deputado, 17,3%.

O Futura não testou cenários isolados apenas com Pretto ou apenas com Brizola. PT e PDT negociam uma possível aliança no estado, o que pode alterar a configuração da disputa.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ter recebido aval do dirigente petista Edinho Silva para que o nome de Brizola lidere o campo progressista no Rio Grande do Sul.

A ex-deputada também se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para defender sua candidatura ao Palácio Piratini.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Zucco lidera a maior parte das simulações testadas pelo instituto. Contra Edegar Pretto, por exemplo, o deputado do PL marca 40,2%, enquanto o petista soma 31,3%. Nessa configuração, brancos e nulos chegam a 17%, e indecisos representam 11,4%.

Quando enfrenta Juliana Brizola, o cenário se torna mais apertado. A pedetista registra 39,3% ante 37,7% de Zucco, configurando empate técnico na margem de erro. Brancos e nulos atingem 14,7%, e 8,2% se declaram indecisos.

Há ainda simulações em que Zucco aparece com 42% diante de 17,8% de Gabriel Souza, com 26,6% de brancos e nulos. Em outro cenário, o parlamentar alcança 44,1%, enquanto Marcelo Maranata soma 10,8%, e os votos em branco e nulos se aproximam de 30%.

Juliana Brizola também lidera em simulações específicas. Em um eventual confronto contra Gabriel Souza, ela atinge 42,5%, com 22,9% do adversário, enquanto 24,1% optam por branco ou nulo.

A pesquisa Futura ouviu 800 eleitores do Rio de Grande do Sul entre os dias 9 e 10 de fevereiro por meio do CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O levantamento está registado no TSE com o número RS-03300/2026.

Cenários de primeiro turno Futura Rio Grande do Sul (Fevereiro 2026)

Cenário 1

Luciano Zucco — 27,4%

Juliana Brizola — 17,0%

Edegar Pretto — 15,3%

Gabriel Souza — 6,0%

Covatti Filho — 4,6%

Marcelo Maranata — 3,9%

Evandro Augusto — 0,8%

NS/NR/Indeciso — 13,3%

Ninguém/Branco/Nulo — 11,7%

Cenário 2

Luciano Zucco — 27,5%

Juliana Brizola — 19,5%

Edegar Pretto — 17,8%

Gabriel Souza — 5,4%

Marcelo Maranata — 3,5%

Ernani Polo — 1,5%

Evandro Augusto — 1,4%

Ninguém/Branco/Nulo — 13,0%

NS/NR/Indeciso — 10,5%

Cenário 3

Luciano Zucco — 28,9%

Juliana Brizola — 20,9%

Edegar Pretto — 17,3%

Gabriel Souza — 6,4%

Marcelo Maranata — 3,2%

Evandro Augusto — 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo — 12,2%

NS/NR/Indeciso — 9,8%

Cenários de segundo turno Rio Grande do Sul (Fevereiro 2026)

2º Turno — Cenário 1

Luciano Zucco — 40,2%

Edegar Pretto — 31,3%

Ninguém/Branco/Nulo — 17,0%

NS/NR/Indeciso — 11,4%

2º Turno — Cenário 2

Juliana Brizola — 39,3%

Luciano Zucco — 37,7%

Ninguém/Branco/Nulo — 14,7%

NS/NR/Indeciso — 8,2%

2º Turno — Cenário 3

Luciano Zucco — 42,0%

Ninguém/Branco/Nulo — 26,6%

Gabriel Souza — 17,8%

NS/NR/Indeciso — 13,6%

2º Turno — Cenário 4

Luciano Zucco — 44,1%

Ninguém/Branco/Nulo — 29,7%

NS/NR/Indeciso — 15,4%

Marcelo Maranata — 10,8%

2º Turno — Cenário 5

Juliana Brizola — 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo — 26,5%

Edegar Pretto — 25,9%

NS/NR/Indeciso — 10,3%

2º Turno — Cenário 6

Edegar Pretto — 32,3%

Ninguém/Branco/Nulo — 28,9%

Gabriel Souza — 25,6%

NS/NR/Indeciso — 13,2%

2º Turno — Cenário 7