RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 53% dos votos válidos contra 47% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2026, segundo pesquisa Poder360/Aya divulgada nesta quinta-feira, 8. A diferença entre os dois candidatos passou de zero para seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. A pesquisa ouviu 3 mil eleitores entre 5 e 7 de outubro. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 53% dos votos válidos contra 47% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2026, segundo a nova pesquisa Poder360/Aya, divulgada nesta quinta-feira, 8.

Na comparação com o último levantamento do instituto feitos antes do primeiro turno, Flávio cresceu três pontos percentuais, enquanto Lula caiu três pontos.

A diferença entre os dois candidatos é de seis pontos percentuais, segundo o levantamento.

A pesquisa é divulgada quatro dias após o primeiro turno da eleição presidencial, que confirmou a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Nos recortes demográficos, Flávio registra 57% das intenções de voto entre os homens, contra 37% de Lula. Entre as mulheres, o presidente aparece à frente, com 50%, enquanto o senador tem 42%.

Por faixa etária, Lula tem 52% entre os eleitores de 16 a 24 anos, contra 40% de Flávio. O senador registra 50% entre os entrevistados de 25 a 44 anos, 49% entre os de 45 a 59 anos e 52% entre aqueles com 60 anos ou mais.

Na divisão regional, Flávio registra 58% no Sul, 54% no Centro-Oeste e 51% no Sudeste. Lula aparece à frente no Nordeste, com 52%, contra 41% do senador. No Norte, o presidente tem 48%, enquanto Flávio registra 43%.

O levantamento também mostra diferenças por escolaridade e renda. Lula registra 53% entre os eleitores com ensino fundamental, enquanto Flávio tem 55% entre aqueles com ensino médio. Na faixa de renda familiar de dois a cinco salários mínimos, o senador aparece com 57%, contra 39% do presidente.

Quem terminou o primeiro turno na frente: Lula ou Flávio Bolsonaro?

O senador Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 na primeira colocação, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos.

O presidente Lula, candidato à reeleição, ficou em segundo lugar, com 45,16% dos votos válidos, ou 53.879.538 votos.

A diferença entre os dois candidatos foi de 2.224.965 votos, equivalente a 1,87 ponto percentual, segundo os dados da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para vencer a eleição presidencial no primeiro turno.

Pelas regras eleitorais brasileiras, quando nenhum candidato conquista a maioria absoluta dos votos válidos, os dois mais votados avançam para o segundo turno. Os votos brancos e nulos são excluídos desse cálculo.

Quando será o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro, três semanas após a votação do primeiro turno.

A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato que conquistar a maioria dos votos válidos será eleito presidente da República para o mandato de 2027 a 2030.

Os eleitores que não compareceram ao primeiro turno poderão votar normalmente na segunda etapa, desde que estejam com a situação eleitoral regular.

Metodologia da pesquisa Poder360/Aya

A pesquisa Poder360/Aya entrevistou 3000 eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro de 2026.

O levantamento foi realizado por meio de ligações por celular e telefone fixo, com margem de erro de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08134/2026.