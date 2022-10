Eleições 2022: EXAME fará cobertura em tempo real da apuração

Há 55 anos, a EXAME é referência na cobertura de negócios, carreira e economia no Brasil. Neste domingo, quando mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger novos governadores, deputados, senadores e presidente da República, a EXAME auxiliará seus leitores a acompanhar em tempo real o ritmo das votações nacionais e dos governos estaduais.

Pela primeira vez, teremos os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao vivo para que você esteja atualizado sobre o resultado eleitoral a partir das 17h de Brasília. A partir das 17h30, realizaremos uma live em nosso canal do YouTube com Maurício Moura, presidente do Instituto IDEIA, e analistas políticos para trazer os principais destaques da apuração. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura.

Na página Eleições 2022, você poderá acompanhar a disputa presidencial, em âmbito nacional ou estadual. E por que isso importa? Como já mostramos, as eleições de 2022 se encaminham para ser definidas pelo voto da classe C da região Sudeste. Nosso sistema, permitirá que você acompanhe a disputa minuto a minuto em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, os maiores colégios eleitorais brasileiros.

Também será possível assistir ao tempo real da votação para os governos estaduais. Assim, você poderá se antecipar aos resultados e confirmar se as tendências apontadas pelas pesquisas eleitorais se concretizarão.

O nosso objetivo é permitir que o leitor tenha, em nosso site, tudo o que precisa para estar bem informado sobre as eleições – seja as informações ao vivo, seja as análises, entrevistas e gráficos que toda a redação de EXAME preparou e preparará durante a apuração eleitoral.

Enquanto navega em nosso site, você poderá sempre clicar na chamada, que estará fixada acima de todas as páginas, para ser direcionado ao site das Eleições 2022.

Aproveitamos o ensejo e a mensagem para enviar algumas matérias que consideramos relevantes antes da decisão eleitoral de domingo. Desejamos que nossos leitores façam o uso do direito constitucional de votar secretamente, livres de quaisquer ameaças e exercem seu papel na democracia brasileira.

Leia tudo sobre como votar

Leia tudo sobre as eleições 2022

Leia tudo sobre economia nas eleições

Veja as últimas pesquisas