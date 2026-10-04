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Eleição presidente no Pará: Lula fica em primeiro lugar com 49,87%

No Pará 6,27 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil

Eleições: o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Pará, com 49,87% dos votos válidos (Leandro Fonseca/Exame)

Eleições: o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Pará, com 49,87% dos votos válidos (Leandro Fonseca/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h21.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,81% das urnas apuradas, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Pará, com 49,87% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 44,53%. Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Pará 6,27 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador do Pará?

Dr. Daniel, do partido Podemos, foi eleito governador do Pará em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,91% das urnas apuradas, Dr. Daniel obteve 51,40% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Pará

Senadores eleitos no Pará?

Os candidatos Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União) foram eleitos senadores da República pelo estado do Pará nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,81% das urnas apuradas, Helder Barbalho obteve 26,08% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Chicão, que recebeu 22,43%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar o voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pará

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