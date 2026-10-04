Resultado Senador no Rio Grande do Norte 2026: Styvenson e Samanda de Lula são eleitos

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h22.
Os candidatos Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Styvenson obteve 29,2% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Samanda, que recebeu 17,63%.
VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
Eann Styvenson Valentim Mendes é um policial militar, advogado e político que construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte. Capitão da Polícia Militar potiguar, ganhou forte notoriedade pública ao coordenar as operações da Operação Lei Seca no estado, consolidando uma imagem de rigor no cumprimento das leis, combate à impunidade e postura disciplinar.
Filiado ao Podemos (PODE), ele construiu seu perfil eleitoral combinando o discurso do antipetismo e da oposição ao governo estadual com uma postura personalista e com pouca dependência das oligarquias tradicionais da região.
Em sua trajetória política no estado, concorre à recondução ao Senado Federal focando seu discurso na defesa do fortalecimento das forças de segurança, na austeridade e na aplicação rigorosa do dinheiro público.
Samanda Alves de Freitas, conhecida politicamente como Samanda de Lula, é uma gestora pública e liderança política do Rio Grande do Norte. Natural de Mossoró, construiu sua trajetória pública com forte atuação nos bastidores da política potiguar e na administração pública, desempenhando funções estratégicas no governo estadual sob a gestão de Fátima Bezerra e em gabinetes parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT).
Filiada ao PT, projeta seu perfil vinculando diretamente sua imagem e propostas à figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos governos do partido. Ao se apresentar para a disputa ao Senado Federal pelo Rio Grande do Norte, foca seu discurso no aumento dos investimentos federais para o estado, no fortalecimento do serviço público, na segurança alimentar e na consolidação de políticas de desenvolvimento social para a população potiguar.
O pleito no estado do Rio Grande do Norte em 2026 teve 14 nomes disputando o cargo de senador da República:
Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.
Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.
Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno.
Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.