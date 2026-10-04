Resultado Senador no Rio Grande do Norte 2026: Styvenson e Samanda de Lula são eleitos

Os candidatos Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) foram eleitos senadores da República pelo estado do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Styvenson obteve 29,2% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Samanda, que recebeu 17,63%.

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Quem é Styvenson

Eann Styvenson Valentim Mendes é um policial militar, advogado e político que construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte. Capitão da Polícia Militar potiguar, ganhou forte notoriedade pública ao coordenar as operações da Operação Lei Seca no estado, consolidando uma imagem de rigor no cumprimento das leis, combate à impunidade e postura disciplinar.

O pleito no estado do Rio Grande do Norte em 2026 teve 14 nomes disputando o cargo de senador da República:

Styvenson Valentim (Podemos) – Nº 200 (tentando a reeleição) Zenaide Maia (PSD) – Nº 555 (tentando a reeleição) Clóvis Costa do Coletivo Nós (Agir) – Nº 369 Coronel Hélio (PL) – Nº 222 Gari Wendell Batista (Agir) – Nº 360 Linhares Jiboia (DC) – Nº 277 Luciana Mandu (PSTU) – Nº 161 Professor Guilherme (UP) – Nº 800 Rafael Motta (PDT) – Nº 123 Rosália Fernandes (PSTU) – Nº 166 Samanda de Lula (PT) – Nº 131 Sandro Pimentel (PSOL) – Nº 500 Sonia Godeiro (PSOL) – Nº 501 Tércio Tinôco (União Brasil) – Nº 444



Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica.

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno.

Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.