Eleição presidente no Maranhão: Lula fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,60% das urnas apuradas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Maranhão, com 63,92% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,96%.

Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 no dia 25 de outubro.

No Maranhão, 5,19 milhões eleitores poderiam o próximo presidente do Brasil, porém, houveram mais de 1 milhão de abstenções, o que corresponde a 19,73% do eleitorado.

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Quem ficou na frente no 1º turno no Maranhão?

Lula ficou em primeiro lugar no Maranhão, com 63,92% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,96%.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Maranhão

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos, no Brasil todo.

Quem foi eleito governador do Maranhão?

Com 97,80% das urnas apuradas, Eduardo Braide (PSD) foi eleito no primeiro turno com 54,16% dos votos válidos, o que corresponde a 2 milhões de eleitores. Em segundo lugar, ficou Orleans Brandão (MDB), com 34,62%, 1,3 milhão de votos. Já Felipe Camarão (PT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve 9,58% dos votos válidos, ficando em terceiro lugar.

Roberto Rocha (PRTB) obteve 1,27%, enquanto André Luís (Missão), Dimas Cassimiro (PCO), Reginaldo Lima (PCB) e Saula Arcangeli (PSTU) todos pontuaram menos de 1%.

Senadores eleitos no Maranhão?

Os candidatos Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) foram eleitos senadores da República pelo estado do Maranhão nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 98,68% das urnas apuradas, Fufuca obteve 21,44% dos votos válidos, equivalente a 1,5 milhão de votos. Em segundo lugar ficou Bonfim, que recebeu 20,66%, com 1,45 milhão de eleitores.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.