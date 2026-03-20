Eduardo Paes renuncia e passa a prefeitura do Rio de Janeiro para Cavaliere

Eduardo Paes: prefeito do Rio renuncia ao cargo e Cavaliere assina a posse como prefeito (Renan Olaz/CMRJ/Divulgação)
Publicado em 20 de março de 2026 às 17h01.
O prefeito Eduardo Paes (PSD) renunciou ao comando da Prefeitura do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 20, para disputar, pela terceira vez, o governo estadual. A saída abriu espaço para a posse do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, que assume imediatamente a chefia do Executivo municipal. A transição ocorreu durante cerimônia oficial no Palácio da Cidade.
A expectativa é que Cavaliere mantenha as diretrizes atuais e só promova mudanças estruturais a partir de 2027, segundo interlocutores do grupo político.
Durante a posse, Eduardo Cavaliere destacou o processo político que resultou em sua chegada ao cargo. Ele afirmou que as decisões da gestão foram construídas com base em debates públicos e deliberações internas do grupo político.
O procedimento institucional seguiu o rito previsto na Lei Orgânica do Município. A renúncia foi apresentada por escrito ao presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, que formalizou a vacância do cargo e conduziu a posse. Cavaliere assinou o livro oficial e leu o termo de compromisso exigido pela legislação.
Caiado afirmou que a atuação conjunta entre Executivo e Legislativo é necessária para viabilizar políticas públicas, com aprovação de leis, liberação de recursos e fiscalização administrativa.
No campo político, aliados indicam que Paes deve atuar como conselheiro informal da nova gestão. A condução das decisões, no entanto, ficará sob responsabilidade direta de Cavaliere.
A transição ocorre em um momento de mudanças na estrutura administrativa. Parte do secretariado deve deixar os cargos para disputar as eleições, o que pode resultar na saída de 13 secretários, segundo o jornal O Globo. A orientação interna é que subsecretários assumam as funções para garantir continuidade.
O grupo político também avalia ajustes em secretarias estratégicas com objetivo de acomodar alianças partidárias. A movimentação ocorre em paralelo à disputa por apoio político no estado, em cenário que envolve articulações com outras siglas.
Uma alteração recente ocorreu na Secretaria de Transportes, com a nomeação de Jorge Arraes no lugar de Maína Celidonio. A escolha foi conduzida por Paes e Cavaliere, considerando a experiência do novo secretário em diferentes cargos da administração municipal.
A área de transportes aparece como uma das prioridades iniciais da nova gestão da Prefeitura do Rio. Cavaliere participou, ainda como vice-prefeito, da elaboração de projetos relacionados à mobilidade urbana, incluindo licitações de ônibus na Zona Oeste.
A primeira agenda pública do novo prefeito prevê o lançamento de estudo para reorganização do sistema de transportes na região. A iniciativa faz parte do planejamento da prefeitura para revisar a operação do transporte coletivo no município.
O movimento reforça a continuidade de projetos em andamento, ao mesmo tempo, em que sinaliza a manutenção de pautas consideradas estratégicas para a administração municipal.
*Com informações da Agência O Globo.