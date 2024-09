A pouco menos de um mês do primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro, o cenário é de empate técnico triplo entre os candidatos a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB). É o que apontam as quatro pesquisas eleitorais divulgadas entre a última terça-feira, 3, e sexta, 6.

Os estudos, que marcam ainda as primeiras três semanas do início do horário eleitoral, também confirmam a tendência de alta do influenciador do PRTB que, pela primeira vez, há duas semanas, apareceu na liderança em três das cinco pesquisas divulgadas. Na Real Time Big Data, Marçal pontuou com 21% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito com 20% e pelo deputado federal do PSOL com 20%.

Um segundo empate técnico foi identificado pelo instituto Futura Inteligência. A sondagem do instituto mostrou o ex-coach com 26,2% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 23,9%, e Boulos com 20,6%. O Datafolha, por outro lado, apesar de confirmar o empate entre os três, indicou Boulos numericamente na frente com 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes pontuaram com 22%. Assim como o Paraná Pesquisas que mostrou o candidato do PSOL com 23,9%; Nunes, com 23,8%, e Marçal, 21,3%.

Abaixo, você confere um resumo de cada uma das quatro pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados. Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Destaques das Pesquisas em SP na semana

Real Time Big Data

Marçal tem 21% das intenções de voto, seguido por Nunes com 20% e Boulos, também com 20% na pesquisa Real Time Big Data. Pela margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados na primeira posição. No segundo pelotão da pesquisa está a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que registra 9% das intenções de voto. A candidata é seguida pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 8%. A economista Marina Helena (NOVO) tem 3%. Os três também estão tecnicamente empatados.

Essa foi a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida na capital paulista. Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em julho, o ex-coach foi quem mais cresceu, ao sair da terceira posição, onde tinha 14%. O atual prefeito e o deputado do PSOL, porém, perderam nove pontos frente aos 29% que ambos tinham há dois meses, empatados na liderança. Os demais candidatos não tiveram variações significativas. Real Time em SP: Pablo Marçal (PRTB): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 20%

Guilherme Boulos (PSOL): 20%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 8%

Marina Helena (NOVO): 3%

Outros: (Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP)): 1%

Nulo/branco: 7%

Não sabem/não responderam: 11% A soma dos candidatos: Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) atingiu 1% Cenário espontâneo Na pesquisa espontânea, quando não são informados os nomes dos candidatos, também há triplo empate técnico na liderança entre Marçal, Nunes e Boulos. Os candidatos do MDB e o do PSOL também empatam tecnicamente com Tabata no limite da margem de erro, de acordo com o instituto. Os que não sabem ou não responderam somam 38% nesse cenário. Pablo Marçal (PRTB): 14%

Ricardo Nunes (MDB): 12%

Guilherme Boulos (PSOL): 12%

Tabata Amaral (PSB): 6%

José Luiz Datena (PSDB): 4%

Outros: 3%

Nulo/branco: 11%

Não sabem/não responderam: 38% Segundo turno O Real Time Big Data fez três simulações de segundo turno. Na primeira, a disputa aparece acirrada entre Boulos e Marçal. O deputado do PSOL tem 40% das intenções de voto, enquanto o candidato do PRTB aparece com 37%. Nulo e branco são 11%, e não sabem ou não responderam 12%. Em um cenário entre Nunes e Marçal, o atual prefeito aparece à frente com 39%, contra 33% do adversário. Nulo e branco são 14%, e não sabem ou não responderam 14%. Na terceira projeção, em um embate entre Nunes e Boulos, o candidato à reeleição do MDB registra 45%, e o do PSOL, 35%. Nulo e branco são 10%, e não sabem ou não responderam 10%. A pesquisa foi registrada no TSE como SP-07377/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. Futura Inteligência/100% Cidades Já a pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, mostra Marçal marca 26,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, enquanto Nunes tem 23,9%, e Boulos, 20,6%. Pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados na liderança. Na comparação com o levantamento anterior do instituto, publicado no último dia 28, Nunes cresceu seis pontos percentuais e ultrapassou Boulos numericamente. O deputado federal oscilou negativamente 2,7 p.p., enquanto Marçal variou um ponto percentual positivo. Na sequência, Datena aparece com 8,9%, tecnicamente empatado com Tabata, que tem 6,7%. Marina Helena tem 2,2%. Os três candidatos oscilaram dentro da margem de erro na comparação com o levantamento anterior. Os demais quatro candidatos não somam mais de 1% cada. Os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo são 4,5%, enquanto os indecisos são 5,4%. Futura/100% Cidades em SP: Pablo Marçal (PRTB): 26,2%

Ricardo Nunes (MDB): 23,9%

Guilherme Boulos (PSOL): 20,6%

Datena (PSDB): 8,9%

Tabata Amaral (PSB): 6,7%

Marina Helena (NOVO): 2,2%

Bebeto Haddad (DC): 0,9%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

João Pimenta (PCO): 0,2%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,5%

NS/NR/Indeciso: 5,4% Cenários de segundo turno O instituto também realizou seis simulações de segundo turno. O atual prefeito seria reeleito na disputa contra Marçal, Boulos, Tabata e Datena. O candidato do PRTB e a candidata do PSB aparecem numericamente à frente de Boulos, mas tecnicamente empatados. Ricardo Nunes: 54,1% | Guilherme Boulos: 27,8%

Ricardo Nunes: 55,0% | Tabata Amaral: 25,4%

Ricardo Nunes: 50,7% | Pablo Marçal: 29,9%

Ricardo Nunes: 57,7% | José Luiz Datena: 21,7%

Pablo Marçal: 43,4% | Guilherme Boulos: 37,7%

Tabata Amaral: 33,1% | Guilherme Boulos: 32,8% Marçal lidera na espontânea Na pesquisa espontânea, Pablo Marçal aparece na liderança com 22,5% das intenções de voto, seguido por Nunes e Boulos empatados com 18% cada. O ex-coach cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, o deputado do PSOL perdeu um ponto e o prefeito ganhou seis pontos, acima da margem de erro. Intenções de voto espontâneas: Pablo Marçal: 22,5%

Ricardo Nunes: 18,0%

Guilherme Boulos: 18,0%

Tabata Amaral: 4,5%

Datena: 3,3%

Marina Helena: 1,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,7%

Outros: 1,4%

NS/NR/Indeciso: 24,0% Rejeição dos candidatos No levantamento que mede a rejeição dos candidatos, Guilherme Boulos lidera com 42,7% de rejeição, seguido por Pablo Marçal com 33,7%. O terceiro mais rejeitado é Datena, com 29,4%. Outros candidatos com rejeição significativa incluem Tabata Amaral (16,3%) e Ricardo Nunes (13%). Percentuais de rejeição: Guilherme Boulos: 42,7%

Pablo Marçal: 33,7%

Datena: 29,4%

Tabata Amaral: 16,3%

Ricardo Nunes: 13%

Marina Helena: 11,6% A pesquisa foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 2 e 4 de setembro, com uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Datafolha

O Datafolha aponta Boulos com 23% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 22% de Marçal, e 22% de Nunes. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e o portal g1 da TV Globo. Pela margem de erro, que é de três pontos, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

Tabata registra 9% e está empatada com Datena, que caiu para 7%. Marina Helena (NOVO) tem 3% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 8% e os eleitores que não sabem ou não opinaram 4%.

Essa é a primeira pesquisa Datafolha após o início do horário eleitoral na rádio e na TV. Em comparação com o levantamento anterior, Boulos se manteve com o mesmo percentual, Marçal teve uma oscilação positiva de um ponto percentual, enquanto Nunes teve uma variação positiva de três pontos percentuais no limite da margem de erro. Tabata variou apenas um ponto, mas ultrapassou Datena numericamente, que oscilou de 10% para 7%.

Datafolha em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 22%

Ricardo Nunes (MDB): 22%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 7%

Marina Helena (Novo): 3%

Ricardo Senese (UP): 1%

Bebeto Haddad (DC): 1%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 8%

Não sabem: 4%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, Boulos lidera com 19%, Marçal aparece com 15% e Nunes tem 10%. O cenário mostra que 38% ainda estão indecisos sobre em quem votar em outubro.

Guilherme Boulos (PSOL): 19%

Pablo Marçal (PRTB): 15%

Ricardo Nunes (MDB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 4%

Atual prefeito/no atual: 2%

Datena (PSDB): 1%

Marina Helena (Novo): 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nenhum: 7%

Não sabe/Recusa: 38%

Segundo turno

O Datafolha simulou dois cenários de segundo turno. Na disputa entre Nunes e Boulos, o atual prefeito vence por 49% a 37%. Na simulação contra Marçal, Nunes vence de 53% a 31%. Em um embate entre Boulos e Marçal, o deputado federal vence por 45% a 39%.

Boulos X Marçal

Guilherme Boulos - 45%

- 45% Pablo Marçal - 39%

- 39% Ninguém/Branco/Nulo - 12%

- 12% NS/NR/Indeciso - 3%

Boulos x Nunes

Ricardo Nunes - 49%

- 49% Guilherme Boulos - 37%

- 37% Ninguém/Branco/Nulo - 11%

- 11% NS/NR/Indeciso - 2%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes - 53%

- 53% Pablo Marçal - 31%

- 31% Ninguém/Branco/Nulo - 15%

- 15% NS/NR/Indeciso - 2%

Rejeição a Marçal cresce

A rejeição ao influenciador Pablo Marçal cresceu e é a maior entre os candidatos, cerca de 38%. Boulos, com 37%, e Datena, com 32%, veem na sequência.

Pablo Marçal (PRTB): 38% (eram 34%)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (eram 37%)

Datena (PSDB): 32% (eram 32%)

Ricardo Nunes (PSDB): 21% (eram 25%)

Tabata Amaral (PSB): 17% (eram 18%)

João Pimenta (PCO): 17% (eram 17%)

Bebeto Haddad (DC): 16% (eram 18%)

Altino Prazeres (PSTU): 14% (eram 14%)

Marina Helena (Novo): 13% (eram 14%)

Ricardo Senese (UP): 10% (eram 12%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 3%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (era 1%)

Não sabe: 4% (eram 4%)

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-03608/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas

O último levantamento da semana, o Paraná Pesquisas também mostrou Boulos à frente com 23,9% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 23,8% de Nunes, e 21,3% de Marçal, tecnicamente empatados na liderança.

Datena marca 8,4%, empatado tecnicamente com Tabata, que tem 7,1%. Marina Helena soma 2,9% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 6,5% e os eleitores que não sabem ou não opinaram 4,7%.

Na comparação com o levantamento realizado no fim de agosto, Boulos cresceu dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, e assumiu a dianteira numericamente. Nunes teve uma oscilação de 0,3 ponto percentual, enquanto Marçal cresceu 3,4 pontos percentuais. Datena caiu 4,8 pontos percentuais e Tabata teve uma variação de 0,2 ponto percentuais.

No recorte demográfico, Boulos fica à frente entre os eleitores com ensino superior completo, Marçal lidera entre os homens e entrevistados com 16 e 24 anos, enquanto Nunes se destaca entre pessoas de 45 anos ou mais e com ensino fundamental completo.

Paraná Pesquisas em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23,9%

Ricardo Nunes (MDB): 23,8%

Pablo Marçal (PRTB): 21,3%

Datena (PSDB): 8,4%

Tabata Amaral (PSB): 7,1%

Marina Helena (NOVO): 2,9%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,2%

Não sabe/Não respondeu: 6,5%

Branco/Nulo: 4,7%

Espontânea mostra que 43,1% ainda não decidaram o voto

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com candidatos, Nunes aparece com 15,1%, Marçal, 14,3%, e Boulos, 13,4%. O levantamento mostra que 43,1% dos eleitores ainda não definiram em quem vão votar no dia 6 de outubro.

Não sabe/ Não respondeu: 43,1%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,7%

Ricardo Nunes: 15,1%

Pablo Marçal: 14,3%

Guilherme Boulos: 13,4%

Tabata Amaral: 3,8%

Datena: 2,9%

Marina Helena: 1,0%

Outros nomes citados: 0,7%

Boulos e Marçal são os mais rejeitados

No levantamento de rejeição, a Paraná Pesquisas mostra que Boulos, com 34,1%, e Marçal, com 31,8%, são os dois candidatos mais rejeitados pelo eleitor paulistano. Datena, com 19,4%, aparece na sequência. O atual prefeito é rejeitado por 13,2%, e Tabata por 11,5%.

Guilherme Boulos: 34,1%

Pablo Marçal: 31,8%

Datena: 19,4%

Ricardo Nunes: 13,2%

Tabata Amaral: 11,5%

João Pimenta: 9,6%

Bebeto Haddad: 9,5%

Marina Helena: 8,7%

Altino Prazeres: 7,7%

Ricardo Senese: 6,5%

Não sabe/ Não respondeu: 4,9%

Poderia votar em todos: 5,2%

No segundo turno, Nunes vence Boulos e Marçal; deputado fica à frente do influenciador

A pesquisa simulou três cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa com Boulos, o atual prefeito vence por 49,7% a 33,6%, enquanto que na disputa com Marçal, Nunes tem 50,1% e o influenciador 27,7%.

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 49,7%

Guilherme Boulos: 33,6%

Não sabe/ Não respondeu: 5,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 50,1%

Pablo Marçal: 27,7%

Não sabe/ Não respondeu: 5,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 16,3%

Em um cenário entre Boulos e Marçal, a dupla aparece tecnicamente empatada no limite da margem de erro, mas com o deputado federal numericamente à frente com 43,1% contra 37,9% do influenciador.

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 43,1%

Pablo Marçal: 37,9%

Não sabe/ Não respondeu: 5,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,3%

O levantamento da Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-03775/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.