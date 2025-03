Eduardo Bolsonaro formaliza pedido de licença da Câmara

O deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu formalmente pedido de licença da Câmara dos Deputados para morar nos Estados Unidos. De acordo com a assessoria da Casa, foi solicitada licença para tratamento de saúde por dois dias e mais 120 dias de afastamento por “interesse particular”.

“O deputado Eduardo Bolsonaro apresentou, às 18h30 desta quinta-feira, 20, pedido de licença para tratamento de saúde por dois dias, somado a licença para tratar de interesse particular por 120 dias – o que totaliza 122 dias. Tendo em vista que os afastamentos superam 120 dias, o suplente será convocado”, disse a assessoria em nota.

No site da Câmara, o perfil de Eduardo Bolsonaro já aparece como deputado que “não está em exercício”.

Eduardo Bolsonaro afirmou que tiraria uma licença do cargo na Câmara e passaria a morar no exterior em razão da "perseguição" sofrida por ele e por sua família no Brasil.

O filho "zero três" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a trama golpista.